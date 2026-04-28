快訊

粿王不倫戀遭法院判賠百萬「公開判決書」 王子回應了

台中環保局稽查員被要求「執行公務」街頭拍美女照回傳 內勤職員輕佻對話曝

新北藍白合民調結果出爐…黃國昌當場1提議 藍營高層驚呼「確定嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

全球最大！陸船廠為韓企造運輸船 能運載逾萬輛車

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中船廣船國際聯合中船貿易為韓國HMM航運建造打造的全球第一艘10800車汽車運輸船（PCTC）28日在廣州南沙命名交付，刷新同類船舶運力紀錄。圖／取自新華社
中船廣船國際聯合中船貿易為韓國HMM航運建造打造的全球第一艘10800車汽車運輸船（PCTC）28日在廣州南沙命名交付，刷新同類船舶運力紀錄。圖／取自新華社

中船廣船國際聯合中船貿易為韓國HMM航運建造打造、全球第一艘能運載高達10,800輛汽車的運輸船（PCTC）28日在廣州南沙命名交付，刷新同類船舶運力紀錄。分析指出，在電動車出口帶動運力需求下，航運企業更重視交付速度與成本，中國船廠憑藉規模與價格優勢成為主要選擇。

新華社報導，中船廣船國際聯合中船貿易為韓國HMM航運建造的全球首艘10,800車汽車運輸船（PCTC）「格羅唯視 領航」輪28日在廣州南沙命名交付，該船單船最大裝車量達10,800輛，刷新全球同類船舶運力紀錄。

「格羅唯視 領航」輪由中船集團上海船舶研究設計院設計，總長230公尺，型寬40公尺，設計吃水10.5公尺，設計航速19節，採用LNG和燃油雙燃料推進系統。該船交付後，將由韓國現代物流有限公司運營。

該船設計14層車庫甲板，可靈活裝載電動車、氫能源汽車及重型卡車等多元車型。按5公尺一台標準車計算，所裝載的車輛首尾相連，超過50公里長。

有分析認為，南韓汽車出口創下歷史新高，主要受電動車需求推動，而海外市場仍是成長核心。在這種情況下，能否獲得高效現代化的航運能力，比船舶在哪建造更為重要。中國船廠憑藉具競爭力的價格與針對大批量汽車船優化的交付時程，成為速度最快、規模最大的選擇。

另一方面，英國造船與航運市場研究機構Clarksons Research最新數據顯示，今年3月全球新接船舶訂單中，南韓佔比39%，中國占比53%。相比2月，南韓僅占全球訂單的11%，而中國占80%，兩者差距明顯縮小。

「環球時報」英文網站4月初撰文表示，中國持續在全球造船訂單中保持領先，源於其堅實的基礎以及製造業的綜合實力；南韓則是在高利潤船舶製造方面保持傳統競爭優勢，這種差異化格局反映出兩國產業之間存在現實的互補潛力。

該文強調，雖然有觀點認為，隨著中國造船業持續向價值鏈高端攀升，整船層面的互補空間將縮小，從合作轉向競爭。然而，競爭與合作並非完全對立。如果在戰略協調引導下推動更深層的產業整合，仍可開拓新的互補與合作領域。

電動車 新華社 廣州 韓國

延伸閱讀

突破封鎖！首艘載貨LNG船成功駛出荷莫茲海峽 目的地為中國

蔚來創始人：中國車企仍陷內卷 不拚價格改拚迭代速度

北京車展╱比亞迪：沒有美國市場 中國車企也能蓬勃發展

北京車展 陸新能源車 買家明顯增加

相關新聞

LABUBU冰箱未開賣網上已炒高15倍 有人喊出42萬轉售

LABUBU毛絨玩具退燒後，現在網上掀起的是即將上市的LABUBU冰箱搶購熱潮。大陸潮玩品牌泡泡瑪特將於30日發售家電產品THE MONSTERS生活家系列冷藏箱，官方統一售價為人民幣5,999元（合

反日反累了？品質好的日本產品重獲陸消費者青睞

2025年日本品牌在大陸電商的銷售額實現四年來首次增長，分析指出，背後原因是大陸消費者已經疲於經濟放緩背景下的節約，品質好的日本產品再次受到青睞。

全球最大！陸船廠為韓企造運輸船 能運載逾萬輛車

中船廣船國際聯合中船貿易為韓國HMM航運建造打造、全球第一艘能運載高達10,800輛汽車的運輸船（PCTC）28日在廣州南沙命名交付，刷新同類船舶運力紀錄。分析指出，在電動車出口帶動運力需求下，航運企

陸價格戰壓力大 傳三星將撤出家電與電視銷售業務

三星電子傳出擬於2026年內全面撤出中國大陸的家電與電視銷售業務，逐步消化庫存並轉為面向海外的供應基地。數據顯示，2025年全球電視市場中，海信與TCL市占已超越三星與LG，反映中國大陸廠商競爭力大幅

港7大生活展匯聚全球5600家展商 中東買家爭尋商機

香港貿易發展局由27日起、一連四天於灣仔會展及亞博館舉辦7項涵蓋時尚生活及授權領域的盛事，匯聚全球逾30個國家及地區、約5600家參展商參與。隨著中東局勢緊張，香港憑藉國際商貿樞紐及「超級聯繫人」的角

靠3億人的孤獨年賺5億人民幣 米連IPO之路的灰黑產隱患

在中國大陸數量廣大的縣城小城市與農村，近3億單身男女的交友需求，讓商業力量找到突破點。今年4月，北京米連科技再向港交所遞交招股書，期待成為「在線情感社交第一股」。這家做「電子媒婆」生意的公司，2025年創下年收入41.22億元人民幣、淨利潤5.19億元人民幣的驚人戰績，然而它的App產品，卻始終與「圍獵男性」、「灰黑產」隱患質疑牽連不斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。