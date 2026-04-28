全球最大！陸船廠為韓企造運輸船 能運載逾萬輛車

中船廣船國際聯合中船貿易為韓國HMM航運建造打造、全球第一艘能運載高達10,800輛汽車的運輸船（PCTC）28日在廣州南沙命名交付，刷新同類船舶運力紀錄。分析指出，在電動車出口帶動運力需求下，航運企業更重視交付速度與成本，中國船廠憑藉規模與價格優勢成為主要選擇。

新華社報導，中船廣船國際聯合中船貿易為韓國HMM航運建造的全球首艘10,800車汽車運輸船（PCTC）「格羅唯視 領航」輪28日在廣州南沙命名交付，該船單船最大裝車量達10,800輛，刷新全球同類船舶運力紀錄。

「格羅唯視 領航」輪由中船集團上海船舶研究設計院設計，總長230公尺，型寬40公尺，設計吃水10.5公尺，設計航速19節，採用LNG和燃油雙燃料推進系統。該船交付後，將由韓國現代物流有限公司運營。

該船設計14層車庫甲板，可靈活裝載電動車、氫能源汽車及重型卡車等多元車型。按5公尺一台標準車計算，所裝載的車輛首尾相連，超過50公里長。

有分析認為，南韓汽車出口創下歷史新高，主要受電動車需求推動，而海外市場仍是成長核心。在這種情況下，能否獲得高效現代化的航運能力，比船舶在哪建造更為重要。中國船廠憑藉具競爭力的價格與針對大批量汽車船優化的交付時程，成為速度最快、規模最大的選擇。

另一方面，英國造船與航運市場研究機構Clarksons Research最新數據顯示，今年3月全球新接船舶訂單中，南韓佔比39%，中國占比53%。相比2月，南韓僅占全球訂單的11%，而中國占80%，兩者差距明顯縮小。

「環球時報」英文網站4月初撰文表示，中國持續在全球造船訂單中保持領先，源於其堅實的基礎以及製造業的綜合實力；南韓則是在高利潤船舶製造方面保持傳統競爭優勢，這種差異化格局反映出兩國產業之間存在現實的互補潛力。

該文強調，雖然有觀點認為，隨著中國造船業持續向價值鏈高端攀升，整船層面的互補空間將縮小，從合作轉向競爭。然而，競爭與合作並非完全對立。如果在戰略協調引導下推動更深層的產業整合，仍可開拓新的互補與合作領域。