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中國大陸禁止外資收購Manus 環時：不存在長臂管轄

中央社／ 台北28日電

中國昨天宣布，禁止外資收購具中國背景的AI新創企業Manus。北京環球時報今天的社評表示，相關做法體現中國政府履行監管職責，符合國際社會在戰略技術領域加強安全審查的做法，並不存在「長臂管轄」。

臉書母公司Meta於2025年宣布斥資逾20億美元（約新台幣629億元）收購具中國背景的AI新創企業Manus。

中國發改委網站昨天發布消息，中國外商投資安全審查工作機制辦公室宣布，「依法依規」對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

環球時報表示，蝴蝶效應（Butterfly Effect）公司於2025年3月推出Manus，數月後Manus將總部遷至新加坡，大幅裁減國內團隊，僅保留核心技術人員，徹底停止中國境內服務與運營。2025年12月，Meta高調宣布收購Manus。

社評表示，這起併購案最大的質疑點是Manus作為「依靠中國工程師和基礎設施環境發展起來的AI公司，在獲得美國投資後突然與中國元素切割」。此併購案也引發了「併購式招聘」的質疑，認為併購實際是招聘手段。

社評表示，由於這起併購案涉及到中、美、AI等元素，中方的決定引發外界關注，也出現了一些「過度解讀」。

社評表示，盡管中方目前尚未披露叫停併購案的具體原因，但有三點是非常明確。第一，中方有權對這起併購案依法依規實施干預，完全不存在「長臂管轄」。雖然Meta宣布併購Manus時，後者已經成為「新加坡公司」，但中方是否有權干預，核心不在於該公司當前的註冊地或運營團隊所在地，「而在於其技術、人才、數據與中國的關聯性，以及交易是否可能危害中國的產業安全與發展利益」。

社評表示，Manus早期在中國研發，核心數據取自中國，這些關鍵特徵決定了其人員、技術、數據的流動必然與中國利益產生關聯。根據「外商投資安全審查辦法」「中國禁止出口限制出口技術目錄」以及新修訂的「中華人民共和國對外貿易法」，此類技術的出口、跨境轉移及相關投資活動，必須依法接受安全審查、評估，直至獲得許可。中方對這項交易行使管轄權有充分且的法律基礎。

第二，近年來各國普遍加強了投資安全審查，中國的監管完全符合國際通行做法。第三，叫停這起併購案，絕非意味著中國收緊營商環境。相反，這次做法是明確安全邊界，增強外資長期信心。

社評表示，AI是全球新一輪產業變革的核心賽道，中國AI產業已步入高速發展期，希望包括Manus在內的更多科創企業在中國找準位置，實現更好的發展與超越。

美國 戰略 北京

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