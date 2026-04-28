陸價格戰壓力大 傳三星將撤出家電與電視銷售業務

三星電子傳出擬於2026年內全面撤出中國大陸的家電與電視銷售業務，逐步消化庫存並轉為面向海外的供應基地。數據顯示，2025年全球電視市場中，海信與TCL市占已超越三星與LG，反映中國大陸廠商競爭力大幅提升。

日媒引述消息人士報導，三星電子計劃2026年內撤出在中國的家電和電視銷售。由於中國企業的崛起，該業務的收益持續低迷。將把該業務的重心轉向表現強勁的美國。

三星電子最快將在4月底最終決定停止在中國的家電和電視銷售，逐步處理在中國的庫存，2026年內完全結束銷售。在結束向中國出貨的同時，轉為面向海外的供應基地。

此次撤退的主因是價格競爭力下降。中國廠商在實現低價格的同時不斷提升品質，在全球市場的存在感持續增強。中國消費者重視本國品牌的趨勢也越來越明顯，外資企業持續處於嚴峻的市場環境。

2010年代後期，三星曾在中國取得了一定銷售業績。2016年，南韓企業市佔率曾達到35%，當時中國企業市佔率為16%。

不過，政治因素對於南韓品牌在陸發展不小的衝擊。2016年南韓決定部署美軍的「末段高空區域防禦系統」（THAAD、薩德），中國出現抵制南韓產品的運動，導致銷售環境惡化。

另一方面，中國製造商的發展強勁。據英國調查公司歐睿國際統計，2025年全球電視銷量市佔率中，海信集團和TCL等中國企業合計佔31.9%，超過三星和LG合計的30.4%。