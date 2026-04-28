港7大生活展匯聚全球5600家展商 中東買家爭尋商機

香港貿易發展局由27日起、一連四天於灣仔會展及亞博館舉辦7項涵蓋時尚生活及授權領域的盛事，匯聚全球逾30個國家及地區、約5600家參展商參與。隨著中東局勢緊張，香港憑藉國際商貿樞紐及「超級聯繫人」的角色，吸引不少中東買家和參展商爭相來港尋求發展商機。

大公、文匯報報導，有中東買家27日表示，每年都支持貿發局展覽，認為香港和內地的產品本身具有高度創意，長遠而言亦看好雙方的合作。亦有內地參展商表示，希望藉助展會尋求「出海」機遇。

來自中東的買家Nitin Chaudhry表示，香港貿發局在展會組織方面樹立了行業標竿和標準，尤其是禮品及家品展，「無論是登記入場、人流管理到參展商篩選、參會人員素質，都體現了高度的專業性和組織性。」他還指出，貿發局不僅限於展會期間，全年都在溝通協調，還會持續為買家、供應商和工廠提供資訊支援，促進雙方對接。

另一名中東買家Juzar Basrai表示，儘管地緣形勢導致運輸路線受阻引發運費上漲，令產品綜合成本增加約5%至20%，但中東企業正積極尋找替代路徑應對，與香港及中國內地市場合作意欲依然強勁，料今年中東參展商數量與去年相若，甚至有所增長。

阿聯酋參展商Alpha Art Gifts LLC銷售經理Zerika M.B. Ronda表示，公司主要展品為高品質禮品方案、商務背包、高級水樽及企業促銷產品。是次希望借助香港作為國際貿易樞紐的地位，將業務擴展至東南亞及日本等市場。

首次參加禮品展的山西文物博物產業集團有限責任公司代表張小姐表示，公司主營業務涵蓋文物數位化保護、文物保護工程勘察設計施工、博物館陳展設計等。她指出，由於香港稅務與資金流通便利，有效助力海外業務開展，透露展會首天已與東南亞商家洽談合作，希望把山西文化推廣出去。

這次七大盛事包括於亞博館上演的「香港國際印刷及包裝展」及「香港奢侈品包裝展」，以及在會展中心舉行的「香港禮品及贈品展」、「香港時尚家品及家紡展」、「香港時裝節」、「香港國際授權展」及「亞洲授權業會議」，後兩者提早於29日完結。一眾展商將展示各類潮流家品、時尚服裝、應用於服裝及家品的創新物料、樂齡科技、文化創意設計產品，以及可持續發展產品等。