紐時：中國經濟因美伊戰爭承壓 消費支出進一步放緩

紐約時報報導，伊朗戰爭引發的石油與天然氣價格上漲正開始拖累中國經濟，原本就疲軟的消費支出進一步放緩，關鍵出口行業也受衝擊。

紐約時報中文網今天做了上述報導，其中提到3月中國汽車銷量下滑，4月跌幅進一步擴大，而家庭消費意願趨於謹慎，餐飲、酒店行業客流也在減少，這些日益凸顯的壓力顯示，即使中國擁有龐大的戰略石油儲備並大力投資可再生能源，也難以抵禦全球經濟面臨壓力的影響。

香港明報稍早前報導，海關數據顯示，今年前兩個月，中國原油進口量年增15.8%；外電則引述美國學者觀點指出，中國戰略儲備中約有14億桶原油，即使中東原油進口被完全切斷，也足以彌補約6個月的供應缺口。

紐時的報導稱，數週以來，中國經濟看似平穩度過衝擊，3月相對強勁的經濟數據也印證了這一觀點；但隨著戰事持續至第9週且未見結束的明確跡象，裂痕已開始顯現。

報導引述法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）表示，「（中國）經濟正在放緩」，可能難以實現今年4.5%或更高的經濟增長目標。

報導表示，汽車產銷數據是經濟下滑最直觀的訊號之一，也是經濟問題的先行指標。汽車是中國家庭僅次於房地產的第二大消費品類，汽車產業同時拉動鋼鐵、玻璃及其他材料的需求。

中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，4月的前19天，中國汽車零售銷量年減幅度高達26%，雖然部分跌幅源於去年12月稅收優惠政策到期後電動汽車銷量疲軟，但燃油車表現更差，銷量跌幅近40%。

銷量下滑導致經銷商展廳堆積了大量滯銷車輛，進而引發減產。4月的前兩週，中國汽車產量年減27%，出口雖保持增長，但降幅依然顯著。

報導說，表面上中國經濟仍具韌性，但深入分析便可發現潛藏的脆弱。

中國3月零售額增速回落，年增僅1.7%。中國物流與採購聯合會指出，滯銷商品庫存持續積壓。專家認為，庫存積壓可能進一步拖累未來經濟增長。

昨天中國公布的工業利潤數據顯示，3月工業利潤依然強勁。報導說，這可為經濟提供一定緩衝，以抵禦經濟下行，但其中大部分增長來自化工和能源企業，這些企業在戰爭爆發前以低價囤積了大量石油和天然氣，如今藉油價上漲之機獲得了可觀的一次性收益。

報導表示，憑藉充足的戰略石油儲備與大型煉化產能，中國因美伊戰事所受衝擊程度遠低於亞洲鄰國；此外，中國只允許國有石油公司將油價漲幅的一半轉嫁給消費者，減輕了消費者因燃料成本上漲而承受的壓力。