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中國31省公布首季GDP 逾半低於全國增速

中央社／ 台北28日電

中國31省區市近日公布第一季GDP數據，有16個省的GDP增速低於全國的5%，而經濟大省和欠發達地區間的差距進一步拉大。專家認為，這一趨勢與中國出口強、內需弱的整體經濟結構相符。

中國媒體第一財經27日報導，中國今年第一季GDP成長5%，已公布第一季GDP的31個省區市中，有15個省區市的GDP增速為5%或以上，排前5位依次為西藏（6.1%）、山東（6.0%）、浙江（6.0%）、上海（5.9%）、北京（5.9%）。

有16個省的GDP增速跑輸全國，當中包括河北（4.9%）、廣東（4.6%）、重慶（4.5%）、海南（3.8%）。在31個省中，GDP最低的是遼寧，只有2.8%。

報導表示，2025年第一季，低於全國增速的省只有10個，但今年第一季增至16個。分區域來看，東部地區的GDP增速領跑全國，當中只有廣東和海南低於全國增速；而山東、浙江、上海、北京、江蘇、福建和天津的增速都領先全國，其中包括多數經濟大省。

新加坡聯合早報27日引述重慶大學經濟學教授姚樹潔表示，雖然中國第一季經濟表現不如預期的省數量增加，但它們在整體經濟中所占權重較小；而權重較大的經濟大省中，多數GDP都超預期增長，因此中國經濟整體上仍能保持穩健增長態勢。

經濟學人智庫高級分析師徐天辰表示，今年中國第一季出口超預期增長，江蘇、山東、浙江和上海等出口占比高、出口競爭力強的省市表現因此更好。相比之下，內需表現較弱，零售低速增長、投資小幅回正，使得內需導向型省市增速壓力較大。

徐天辰表示，汽車行業興衰對省市經濟有明顯影響，今年汽車行業內銷壓力較大，陜西、重慶、廣東都受此影響；而安徽由於汽車生產以出口為主，增速反而更高。

徐天辰又表示，由於中國工業領域競爭力極強，強出口優勢有望一直持續下去。「十五五」規劃（2026至2030年）也強調了調整結構、促進內需的重要性，內需復甦會在未來幾年慢慢顯現。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）

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