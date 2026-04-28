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中國土地財政滑鐵盧 Q1地方賣地收入年減24.4%

中央社／ 上海28日電

中國地方政府財源仰賴賣地收入，在土地供應節奏「高頻少量」、房企拿地意願低迷、去年基數較高等情況下，中國地方政府第1季土地出讓收入年減24.4%，跌勢明顯擴大。

中國財政部最新數據顯示，在今年第1季地方政府性基金預算收入中，國有土地使用權出讓收入（土地出讓收入）為人民幣5176億元（約新台幣2.38兆元），年減24.4%，降幅較2025年第1季（-15.9%）、2025年全年（-14.7%）擴大。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進在第一財經採訪中表示，今年第1季土地出讓收入下滑的原因在於，土地供應節奏高頻少量、房企拿地意願低迷、去年基數相對較高等因素共同作用的結果。

嚴躍進表示，目前地方政府不再像過去於集中供地時期大規模出讓，各地政府普遍調整供地節奏，從過往集中大批量出讓轉為高頻少量模式，以適應房企有限的資金承接能力和精準投資需求；房企投資策略趨於高度審慎，聚焦一線、核心二線城市安全地塊，拿地節奏靈活與分散。

嚴躍進分析，2024年第4季系列穩樓市政策推出後，帶動2025年第1季土地出讓收入、墊高基數，基數相對偏高使得今年第1季土地出讓收入降幅擴大；隨著今年第2季起低基數效應逐步顯現，降幅將出現技術性邊際收斂。

中國地方政府土地出讓收入下滑使可用收入減少，導致地方財政收支困境。

中國人民大學財政金融學院教授李戎在「第1季度中國財政運行分析」學術研討會上表示，地方過去依靠土地財政加大投資的穩增長模式已經不適應目前情況，地方政府需要改變發展模式和財政收入汲取方式，例如活化國有資本、資產。

為了對沖土地出讓收入減少帶來的影響，地方近年加大活化存量資產、資源，帶動非稅收入增加。財政部數據顯示，2021年全國非稅收入約2.98兆元；2025年增為3.97兆元，這樣的變化主要來自國有資源、資產有償使用收入和國有資本經營收入的成長。

導致中國地方政府賣地收入下滑的主要原因還是來自於房地產低迷。中國地方土地出讓收入在2021年達到8.7兆元歷史高峰；受到房地產低迷等影響，地方賣地收入呈現「量價齊跌」，2025年降為4.2兆元，較高峰期腰斬。

房地產

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