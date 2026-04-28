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中國五一假期大批陸客將訪港 「打卡」風險受關注

中央社／ 香港28日電

中國「五一」勞動節假期即將來臨，港府估計期間將有600萬人次進出香港，包括可觀的大陸旅客；而近年陸客為了「打卡」而不惜冒著生命危險拍照的現象備受香港社會關注。

今年中國勞動節假期為5月1日至5日，按照往常慣例，將會有大批陸客訪港。早前也有旅遊界人士表示，伊朗戰事的爆發影響中東及區域航班，部分陸客可能會因此改到香港旅遊。

為應對今年的五一假期黃金週，港府已成立節慶安排跨部門工作小組，負責統籌並督導各政府部門接待訪港旅客的預備工作，由政務司司長領導。

根據小組昨天發布的資訊，入境事務處預計，黃金週約有600萬人次（包括香港居民及訪客）經海、陸、空管制站進出香港，其中約500萬人次經各陸路邊境管制站進出香港及中國大陸

據公布，入境處將會連同警務處、海關和鐵路公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，並與深圳邊檢總站等大陸部門緊密聯繫，有需要時會採取分流疏導措施，確保過關人流暢順。

針對大批陸客將訪港，政府漁護署表示將會在西貢橋咀洲部署無人機在上空監察，防止有人破壞海洋生態。

最近兩、三年來，訪港的陸客愈來愈喜歡深度遊，他們前往新界山區、西貢海岸及離島，期間偶爾有人會撿取海洋生物、踩踏珊瑚，破壞了自然生態，經環保組織公開投訴後，頗受關注。

為此，在今年的五一黃金週，漁護署將會採取多項加強對熱門景點的監察，包括加派人手巡邏、用無人機定時監察訪客活動及海岸情況等。

此外，香港社會愈來愈關注陸客在港打卡拍照的風險。近年來，多次出現訪港陸客為了打卡拍照以致跌死或受傷的情況。

去年12月31日，一名21歲黃姓陸客與3名同學在西貢破邊洲行山時，就因為在區內懸崖拍照時不惜冒險，結果從70公尺懸崖墜海死亡。近日又有一名46歲大陸女子在東龍洲佛堂門燈塔拍照時失足從高處墜海，幸好由附近漁船救起。

對於陸客為了打卡而不惜冒險的做法，有立法會議員近日呼籲旅客打卡拍照時量力而為，不要冒險，也要自重，以免浪費其他人的時間和金錢。

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