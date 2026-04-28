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廣西4家港資廠同日關閉 數千工人連日追討賠償

中央社／ 台北28日電

廣西玉林市多家港資玩具工廠據報本月20日宣布停業，近萬名工人因此失業；隨後約5000人連續多日在廠區外集會，要求企業結清工資並依法賠償。截至22日，當地政府已介入協調，但未公布具體解決方案。

據自由亞洲電台27日的消息，香港華盛玩具公司4月20日關停位在廣西玉林的英峰、華耀、創豐等4家工廠，導致近萬名工人失業。截至24日，約5000名工人持續了4天維權行動，要求支付拖欠工資及遣散賠償；但公司方面未提出明確解決方案，也未表示將補發工資或支付補償。

報導引述一名李姓工人說，「公司去年底關閉東莞常青玩具廠時，未依法足額賠付。這次突然關閉，他們的處理方式和去年的情況差不多，沒有按勞動法去補償，我們擔心這次廠裡也這樣做，所以有幾千人出來抗議」。

李姓工人稱曾向勞動部門投訴，但未獲回應，反而被要求透過法律途徑解決糾紛，「叫工人走法律程序，就是不讓我們繼續抗議」。

報導引述網上現場畫面顯示，廠區外道路與空地聚集大批女工，有人站在路邊觀望，也有人圍在一起交流情況。部分工人手持手機記錄現場，周邊車輛通行緩慢。期間有制服警察在場戒備。

容縣一名員工受訪稱，「通知來得很突然，大家都沒有準備，現在最關心的是工資和賠償怎麼算，我們辛辛苦苦工作，廠裡也應該遵守法律」。

容縣及北流多處廠區外21日曾出現工人集體聚集情況。有參與者表示，當天部分工人一度占據廠外道路，希望引起關注；現場影片顯示，有工人在廠房樓頂懸掛布條表達訴求；北流創豐廠區外則有工人打出「還我血汗錢」等標語。

據報導，公司停業通知稱，近年來中美關稅貿易摩擦持續加劇，海外經營環境出現變化，公司因產品終端海外客戶拖欠貨款，出現資金問題，即日起停止全部經營業務。

公開資料顯示，華盛玩具成立於1970年代，總部位於香港，長期從事玩具代工生產，在廣東、廣西及東南亞等地設有工廠。近年來，隨著訂單變化及生產布局調整，部分工廠陸續停運。2025年底，公司位於廣東東莞的一家工廠關閉時，也曾因賠償問題引發工人集體行動。

報導引述分析稱，中國過去依賴出口的勞動密集型產業這些年受到相當影響，訂單減少、付款週期拉長，一些企業資金壓力增加，停產或關閉的情況持續增加。部分企業將生產轉移至東南亞地區，以降低成本或接近市場。過程中，員工安置問題往往最容易引發矛盾。

廣西 香港

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