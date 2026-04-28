Meta 收購 Manus 北京叫停 AI 領域首宗外資併購案遭喊卡案件

美企Meta收購大陸AI新創公司Manus最終觸礁。大陸國家發改委旗下外商投資安全審查工作機制辦公室昨（27）日公告，依法對該案作出「禁止投資」決定，並要求當事方撤銷交易。這也是大陸「外商投資安全審查辦法」實施以來，首宗公開被叫停的AI領域外資併購案。

觀察者網指，外商投資安全審查工作機制辦公室負責外資進入重要領域的國安審查。依2020年辦法，審查涵蓋軍工、關鍵技術與資訊服務等，結論分為通過、附條件通過與禁止投資，其中「禁止投資」等級最嚴，並具強制力。

儘管官方未說明理由，但該案自2025年12月Meta宣布以約20億美元收購Manus後，即引發多部門審查。英國金融時報指，大陸發改委、商務部與反壟斷機構均參與評估，國安部門亦曾介入，並將交易視為技術外流風險「陰謀」案件。大陸商務部今年1月表示將評估交易是否符合出口管制與對外投資規範。

此前，彭博報導指，包括發改委在內的多個監管機構向相關科技公司明確要求，除非獲得明確審批，否則不得接受美國的投資。知情人士指出，上述舉措是在Meta宣布收購Manus後，中國官方採取的舉措之一，旨在阻止美國投資方在涉及國家安全的敏感領域取得中國企業股權。

Manus母公司蝴蝶效應成立於2022年，2025年3月推出一款無需人工干預即可執行複雜任務的AI應用後快速走紅，在矽谷引起廣泛關注。同年完成7,500萬美元融資，估值升至約5億美元。6月起公司將總部遷至新加坡並裁撤大陸團隊，12月Meta宣布收購。

路透報導指，近年多家大陸科企轉赴新加坡設總部，被稱為「Singapore washing」（新加坡洗白），以降低地緣政治風險，但多案例顯示即使轉移註冊地仍難避開監管壓力。觀察者網亦認為，北京審查焦點不僅是公司註冊地，而是核心技術、數據與研發能力在遷移過程中是否外流。

紐約時報報導，此案可能同時具有政策訊號與談判考量，一方面對外釋出AI資產管控立場，另一方向市場傳遞避免複製Manus模式的訊息。

觀察者網還分析，「禁止投資」不僅阻斷收購，也要求交易回溯撤銷，顯示監管已延伸至跨境技術與資產流動鏈條，「不會因為最終註冊地的變更而脫離中國法律的管轄。」