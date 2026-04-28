大陸信評展望上調 穆迪從「負面」調整為「穩定」 維持 A1 評級

國際評級機構穆迪（Moody’s）昨（27）日將中國大陸主權信用評級展望從「負面」調整為「穩定」，並維持「A1」評級。大陸財政部隨即回應對此決定表示讚賞。

路透報導，穆迪表示，儘管中國大陸面臨國內和外部挑戰，但持續增長和有效債務管理支持評級展望趨穩。該機構預計，政策制定者將以可控方式推進地區和地方政府債務化解進程。雖然大陸財政壓力將持續，政府債務負擔在可預見未來將繼續上升，但下行風險可控。

大陸財政部有關負責人表示，「這次評級體現了穆迪高度認可中國宏觀經濟和財政實力在外部衝擊下展現出的強大韌性、以及中國經濟高質量發展的新動能和新進展。」

該負責人稱，過去五年，大陸GDP累計增量超過人民幣35兆元，相當於再造一個「長三角」的經濟體量。即便歷經多重風險挑戰，「十四五」期間中國經濟仍保持年均5.4%的增速，對世界經濟增長的貢獻率穩定在30%左右。

穆迪在2023年12月5日將中國大陸主權信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，並維持A1評級，主要基於對大陸房地產危機導致的地方政府債務和國有企業健康狀況的擔憂。去年5月，穆迪維持對中國大陸的負面展望。

去年8月7日，標普發布報告，決定維持中國大陸主權信用評級「A+」和展望「穩定」不變。當時大陸財政部同樣表示很高興看到這一決定。

惠譽在2024年4月調整中國大陸主權信用評級展望時，‌維持「A+」評級不變‌，但將展望從「穩定」調為「負面」，並維持至今，當時主要基於對以下因素的擔憂：政府債務持續上升；財政赤字高企；內需疲軟（消費低迷、投資下滑）；通縮壓力固化風險；房地產行業下行拖累經濟增長‌。