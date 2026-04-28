陸第1季工業利潤增速 四年來最高

「大陸在石墨烯材料製備、規模化生產上優勢顯著，台灣則在精細化工、材料改性領域積澱深厚，兩岸互補讓我們攻克了風電防護的技術瓶頸」，台胞曾月春近日在福州受訪時表示，來大陸二十餘載，她從內蒙古戈壁走到福建沿海，見證著大陸風電產業的快速崛起。 中新社報導，曾月春自二○○四年起扎根大陸，專注風電新材料研發與應用。二○○七年，她在內蒙古戈壁攻克了鹽鹼環境下風機基座腐蝕難題。二○一七年，她帶領兩岸團隊將納米石墨烯用於風電防護塗層，開發出兼具防水、防腐蝕、阻燃、絕緣、密封及防黴六大功能的高分子複合材料，提升了設備安全性和耐用性，並降低維護成本。

2026-04-28 06:08