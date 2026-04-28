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陸第1季工業利潤增速 四年來最高

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國家統計局公布，今年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣1兆6,960億元。 中新社
大陸國家統計局公布，今年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣1兆6,960億元。 中新社

大陸國家統計局公布，今年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣1兆6,960億元，較去年同期增長15.5%，增速創逾4年最高。

分析師指出，數據亮眼歸功於新動能和反內捲政策的帶動，以及需求端改善，但美伊衝突影響的影響可能尚未顯現，預計第2季經濟將面臨挑戰。

在主要行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業以及有色金屬冶煉和壓延加工業，今年首季利潤均大增1.2倍，化學原料和化學製品製造業也增長54.5%。不過汽車製造業則是下降17.7%，非金屬礦物製品業下降42.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業更由盈轉虧。

今年首季，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額年比增長10.1%；股份制企業實現利潤總額增長20.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額增長1.2%；私營企業實現利潤總額增長25.4%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，總體看，第1季規模以上工業企業利潤較快增長。但也要看到，近期外部環境不確定因素較多，國內供強需弱的矛盾仍有待化解。

人民幣 製造業 美伊衝突

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