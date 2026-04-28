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香港發展遊艇經濟 進入全球視野

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

近日，香港機場管理局正式啟動SKYTOPIA遊艇港灣發展項目，向全球遊艇、酒店及水上活動業界發出意向邀請，意味著香港遊艇經濟進一步進入全球投資者的視野。分析認為，投資者可通過提供高端海事服務、投資粵港澳大灣區及家族辦公室資產配置等方式獲益。

中新社報導，香港擁有1180公里海岸線、約4000個遊艇泊位和超過1.2萬艘註冊遊艇，且背靠廣東大灣區內地城市，具備發展成為亞洲遊艇樞紐的先天優勢。香港特區行政長官李家超在2025年施政報告中明確提出發展遊艇經濟，優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊。     　　

SKYTOPIA遊艇港灣位於大灣區核心位置，規劃提供超500個泊位，最大可容納120米長的超級遊艇，設有遊艇港灣、海灣度假酒店及水上遊樂活動區三大主題項目，將是亞洲頂級濱海地標，首期預計2028年建成。

項目將直接拉動高端海事服務需求，涵蓋遊艇管理、船員招聘、保險經紀及維修保養等。目前已有來自中國內地、印尼、中東及新加坡的企業表達投資意向。亞太超級遊艇協會執行董事Suzy Rayment（蘇茜．雷蒙特）指出，遊艇產業能為香港帶來完整服務生態系統，香港業界將整體受益。  

香港發展遊艇經濟的最大優勢在於背靠大灣區龐大市場。據估算，大灣區遊艇市場規模到2030年可達1000億港元。而資本早已聞風而動，京東集團創始人劉強東旗下「探海遊艇」今年在廣東深圳、珠海等地投資佈局，該公司致力打造中國首個遊艇全產業鏈總部。

香港特首李家超在去年的施政報告中宣佈，推動粵港澳遊艇自由行系統建設，與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」的便利措施。中國旅遊研究院研究員黃璜表示，相關政策的核心創新在於通過規則銜接，將大灣區由水體阻隔轉變為互聯互通的「超級旅遊內海」。

業界憧憬，未來一艘來自國外的超級遊艇，可經香港便捷入境，再暢遊珠海桂山島、深圳大鵬灣等目的地，實現「一船遊灣區」。香港遊艇業總會主席周基倫相信，隨著粵港澳遊艇自由行逐步落地，「港艇北上、粵艇南下」的雙向流動將真正釋放香港的樞紐潛力。

新加坡 李家超 遊艇

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