兩岸科研 攜手打造風電新材料

「大陸在石墨烯材料製備、規模化生產上優勢顯著，台灣則在精細化工、材料改性領域積澱深厚，兩岸互補讓我們攻克了風電防護的技術瓶頸」，台胞曾月春近日在福州受訪時表示，來大陸二十餘載，她從內蒙古戈壁走到福建沿海，見證著大陸風電產業的快速崛起。 中新社報導，曾月春自二○○四年起扎根大陸，專注風電新材料研發與應用。二○○七年，她在內蒙古戈壁攻克了鹽鹼環境下風機基座腐蝕難題。二○一七年，她帶領兩岸團隊將納米石墨烯用於風電防護塗層，開發出兼具防水、防腐蝕、阻燃、絕緣、密封及防黴六大功能的高分子複合材料，提升了設備安全性和耐用性，並降低維護成本。

「兩岸科研人員攜手，已把石墨烯復合材料多功能技術成功應用到海洋工程、石油化工設備、風力發電、核能電力、天然氣等多個領域，為兩岸能源電力產業提供有力支撐」。曾月春表示，兩岸在科研、市場、產業上優勢互補，跨地域合作讓科技成果更快轉化為生產力。

曾月春二○一八年起轉戰福建沿海，聚焦海上風電技術攻關，與能源央企合作落地多項標誌性項目。其中，她與中國華電集團福建分公司合作，在福清海壇海峽風電場實施首個兩岸海上風電新材料應用項目，解決了高濕度、高鹽度環境下的設備腐蝕難題。

談及大陸新能源產業前景，曾月春說，大陸陸上風電裝機規模龐大，深遠海開發與「風電+」融合發展將打開巨大市場空間。她說，風電作為高端裝備製造業，將與新材料、物聯網、區塊鏈、人工智能等先進技術深度融合，疊加大陸有力的政策支持與廣闊的市場體量，為兩岸能源領域合作築牢堅實基礎。

曾月春表示，深遠海將成為海上風電開發主戰場，集群化開發、大容量機組、漂浮式風電等技術，是未來行業發展重點方向。 深耕產業之餘，曾月春還積極推動兩岸科技與人才交流。她牽頭創辦台灣高校校友福建聯誼中心，吸引五十餘所台灣高校參與，搭建兩岸科研成果與產業需求對接平台，積極引進台灣高層次人才與專精特新成果入閩，推動閩台青年工程師交流協作。 曾月春表示，未來大陸風能產業將迎來更為廣闊的市場空間與更多發展契機。她將繼續以科創為紐帶，持續深化兩岸能源領域產學研用融合發展。