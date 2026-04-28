快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

北京車展 陸新能源車 買家明顯增加

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

據港媒《星島頭條》二十七日報導，二○二六北京+際汽車展覽會四月二十三日至五月三日登場，本屆車展規模躍居全球首位，匯集來自中國大陸、美國、德國等二十一個國家及地區的大型供應鏈與科技企業參展，共展出一四五一輛車。其中，大陸新能源車成為焦點，外國買家明顯增加，中東、歐洲非洲等地經銷商對大陸品牌車款展現高度興趣。

「星島頭條」報導，小米首款超跑概念車小米Vision GT首次亮相，成為車展焦點之一，但該車不會量產。小米集團創辦人雷軍則預告，高性能版本YU七 GT將於五月底發布，定價預計為人民幣五十萬至六十萬元（約新台幣二百三十萬至二百七十六萬元），對標特斯拉Model Y Performance。

除小米外，小鵬汽車展示最新車款小鵬ＧＸ，全新一代問界M九、理想L九 Livis、魏牌V九X、蔚來ES九、比亞迪大唐ＥＶ等大型ＳＵＶ也在本屆車展亮相。乘聯分會秘書長崔東樹指出，本屆北京車展旗艦車型集體上新，配置「內卷」已成常態；華泰證券則指出，本次車展集中呈現智慧駕駛演算法、物理ＡＩ等前沿技術。

報導稱，車展現場小米、華為、比亞迪等展台人潮密集，拍照測評、直播推介與商務洽談同步進行。開幕當天，德國福斯汽車董事會成員組團參觀比亞迪展台，賓士董事會主席康林松也出現在比亞迪和華為展台，近距離了解大陸電動車技術與產品實力。

中東市場也成為本屆車展一大看點。報導指出，受中東局勢及荷莫茲海峽航運危機影響，部分日系車出口供應受阻，不少中東經銷商轉向大陸汽車品牌作為替代選項。來自沙烏地阿拉伯利雅德的汽車經銷商穆薩表示，當地豐田熱門車型庫存已短缺約一個月，消費者開始轉向大陸品牌，因此需要尋找更多能填滿展廳的大陸車款。

另一名沙烏地經銷商阿卜杜拉同時代理豐田與長安汽車。他表示，由於豐田車源急劇減少，展廳空間已大多留給長安汽車。他並稱，大陸品牌車款較同級日韓車價格低百分之二十至百分之四十，且標配全景天窗等實用配備，契合當地年輕消費族群需求。

大陸汽車吸引力也延伸至歐洲與非洲。上汽大通國際部相關負責人表示，車展開幕當天已接待西班牙、義大利、中東和非洲等六組海外代理商，對方均展現強烈代理意願。埃及汽車經銷商Arabiat副董事長塔阿納尼也表示，大陸汽車在埃及市場市占率持續擴大，未來當地汽車銷售將更趨向大陸品牌。

中國汽車工業協會數據顯示，三月大陸新能源汽車出口量為三十七點一萬輛，年增超過百分之一百。大陸經濟學者盤和林指出，中東戰事導致國際油價高漲，間接放大大陸電動車的競爭優勢；但大陸電動車出海仍須深耕海外充電樁、儲能、零組件庫存與維修服務等配套體系。

英國「金融時報」指出，過去數十年，大陸汽車品牌透過與西方車廠合資設廠吸收先進汽車製造技術，但如今形勢正在逆轉，福斯、豐田等跨國車廠反而須依賴大陸合作夥伴和供應鏈，以加快推出搭載先進軟體的新車。寶馬（ＢＭＷ）電動SUV iX三加長軸距版本也選擇在大陸開發，採用來自Momenta、華為和阿里巴巴等本地技術。

非洲 歐洲 德國

延伸閱讀

北京車展╱比亞迪：沒有美國市場 中國車企也能蓬勃發展

荷莫茲海峽不暢...日本車銷中東受阻 大陸車趁機搶市場

北京車展／美國大V：不敢相信美竟然禁售這款中國車

裕隆續推電動車量產 鴻華估台電動車市場拚4萬輛

相關新聞

大陸房地產「清醒者」 哥們身陷囹圄 這對夫妻全身而退

巴菲特有句名言：「退潮時才知道誰沒穿褲子」，但真正高明的人，會在潮水即將退去前就提前離開那片海灘。

香港發展遊艇經濟 進入全球視野

近日，香港機場管理局正式啟動SKYTOPIA遊艇港灣發展項目，向全球遊艇、酒店及水上活動業界發出意向邀請，意味著香港遊艇經濟進一步進入全球投資者的視野。分析認為，投資者可通過提供高端海事服務、投資粵港澳大灣區及家族辦公室資產配置等方式獲益。

兩岸科研 攜手打造風電新材料

「大陸在石墨烯材料製備、規模化生產上優勢顯著，台灣則在精細化工、材料改性領域積澱深厚，兩岸互補讓我們攻克了風電防護的技術瓶頸」，台胞曾月春近日在福州受訪時表示，來大陸二十餘載，她從內蒙古戈壁走到福建沿海，見證著大陸風電產業的快速崛起。 中新社報導，曾月春自二○○四年起扎根大陸，專注風電新材料研發與應用。二○○七年，她在內蒙古戈壁攻克了鹽鹼環境下風機基座腐蝕難題。二○一七年，她帶領兩岸團隊將納米石墨烯用於風電防護塗層，開發出兼具防水、防腐蝕、阻燃、絕緣、密封及防黴六大功能的高分子複合材料，提升了設備安全性和耐用性，並降低維護成本。

北京車展 陸新能源車 買家明顯增加

據港媒《星島頭條》二十七日報導，二○二六北京+際汽車展覽會四月二十三日至五月三日登場，本屆車展規模躍居全球首位，匯集來自中國大陸、美國、德國等二十一個國家及地區的大型供應鏈與科技企業參展，共展出一四五一輛車。其中，大陸新能源車成為焦點，外國買家明顯增加，中東、歐洲、非洲等地經銷商對大陸品牌車款展現高度興趣。

Meta 收購 Manus 北京叫停 AI 領域首宗外資併購案遭喊卡案件

美企Meta收購大陸AI新創公司Manus最終觸礁。大陸國家發改委旗下外商投資安全審查工作機制辦公室昨（27）日公告，依法對該案作出「禁止投資」決定，並要求當事方撤銷交易。這也是大陸「外商投資安全審查辦法」實施以來，首宗公開被叫停的AI領域外資併購案。

大陸信評展望上調 穆迪從「負面」調整為「穩定」 維持 A1 評級

國際評級機構穆迪（Moody’s）昨（27）日將中國大陸主權信用評級展望從「負面」調整為「穩定」，並維持「A1」評級。大陸財政部隨即回應對此決定表示讚賞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。