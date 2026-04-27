經濟學者上修中國大陸今年進出口成長率 尤其AI相關進口

經濟學者大幅上修中國大陸今年的進口成長預估，估計進口成長率將是2021年來首次超過出口成長率，使貿易順差增幅小於去年，主因人工智慧（AI）相關的進口額激增。

據彭博資訊對17位經濟學者所做的訪調顯示，學者預估今年進口成長率的中位數為5%，比3月時預測的增幅高出1倍。由於學者預估出口成長率也由3.6%上修到4.9%，因此預估今年產品貿易順差額將略高於1.2兆美元，只比2025年小幅增加。

由於大陸產品大量湧入國外市場，當局已保證開放國內進口市場，並逐漸取消出口獎勵政策，包括對太陽能板等產品取消出口退稅；同時由於中國AI相關的尖端科技高度依賴進口，將使進口激增。

瑞穗證券資深中國經濟學者周敏表示，「政府已經意識到貿易順差龐大將難以持久」。她預測今年進口將成長7.5%，不過出口仍是經濟成長的關鍵引擎；「截至目前，我尚未見到國內需求復甦的明確信號」。

經濟學者在第1季之後驟然改變對中國今年的經濟預測，是因為伊朗戰爭雖干擾能源供給，但大陸經濟仍然繁榮，出口比去年第1季激增15%，進口更增加23%。

3月進口額意外激增，主要是全球AI投資繁榮，帶動晶片及先進製造設備進口增加所致，晶片價格上漲也是原因之一。3月晶片進口額比去年同期增加54%，進口量則增加14%，凸顯價格上漲。

中國去年雖是AI相關產品的最大供應國，但對一些關鍵性科技仍是淨進口國，尤其是先進晶片。台灣與南韓都是大陸晶片進口的主要來源，而台、韓近月來對中國的出口額都激增。

除了AI這項因素之外，過去1年來人民幣對美元升值近7%，也使大陸家庭與企業的購買力增強。另外金屬價格上漲，也使銅、鋁製產品的進口額增加。

中東戰爭使全球對綠能產品的需求激增，也對中國出口有利，尤其是電動車及太陽能板。