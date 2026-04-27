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只有領軍業者能存活 陸GPU大咖沐曦股份副總裁：GPU賽道加速收斂

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為沐曦股份在2023中國算力大會上的展位。沐曦股份官網
圖為沐曦股份在2023中國算力大會上的展位。沐曦股份官網

陸國產通用GPU巨頭沐曦股份高級副總裁孫國梁近日表示，當前全球AI GPU賽道正在加速收斂，半導體行業的虹吸效應將持續凸顯，未來只有頭部企業能在行業洗牌中存活。而大陸國產算力突圍的核心瓶頸，並非單點晶片技術的差距，而是全產業鏈的生態協同短板。

算力晶片領域正迎來全球範圍內空前激烈的市場競爭，市佔仍由海外廠商把持，與此同時，谷歌微軟亞馬遜等全球頭部雲廠商也紛紛推出自研AI加速晶片。在大陸國產方面，沐曦股份、海光信息、壁仞科技、天數智芯、摩爾線程等陸企密集發力，接連推出面向通用計算與AI場景的自研GPU產品。

公開信息顯示，沐曦股份2020年在上海成立，是具備全自研高性能通用GPU架構與全鏈條技術能力的企業。公司2025年營收規模人民幣16.44億元，年增121.26%；淨利潤為-7.89億元，較上年同期收窄43.97%。截至2025年，GPU累計出貨量突破5.5萬顆，其中曦雲C系列產品為出貨主力。財報顯示，2025年研發投入佔營收比例62.49%，研發團隊人數佔員工總數比例達73%。

科創板日報報導，孫國梁指出，2026年公司研發將重點投向兩大方向：一是下一代通用GPU晶片的架構升級與性能優化，二是軟體生態的持續完善與兼容升級。其中，基於大陸國產先進工藝的曦雲C700下一代通用晶片去年已經正式立項，目前正處於軟硬體購置和產品設計開發階段，晶片核心設計、功能驗證已大部分完成，正在進行更深入的性能調優，未來將作為公司旗艦產品。

至於今年1月發布面向科學智能場景的曦索X系列GPU，孫國梁表示，有望成為沐曦股份新的增長曲線。曦索X系列作為公司高端產品線，將成為2026年公司營收增長的核心驅動力之一。

至於GPU競賽現狀，孫國梁稱，就像此前的「百模大戰」最終只剩少數頭部玩家，GPU賽道也是如此，全球算力需求雖在持續擴大，但市場容量有限，行業集中化的趨勢正在加速顯現。對於算力過剩議題，他說，行業真正核心矛盾，是優質可用算力的嚴重供不應求，而非整體算力過剩。「近期頭部大模型廠商頻繁出現宕機、服務限流的情況，核心原因不是模型本身的問題，而是高端優質算力的供給缺口。」

晶片 亞馬遜 谷歌 微軟

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