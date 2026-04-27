快訊

比8點檔精彩！楊千霈親揭「現場抓姦」黑歷史 空姐小三下場超慘：報應來了

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

板橋公寓飄散濃厚屍臭…男子陳屍發黑腐爛 失智母伴屍渾然不覺

聽新聞
0:00 / 0:00

缺口大訂單排至2027年初！陸光纖業「量價齊升」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
AI算力基建拉動光纖需求增長，而供給端擴產週期長達18個月至24個月，形成「剛性缺口」，導致光纖「量價齊升」。圖為上海舉行2025世界人工智能大會展覽，參觀者在華為展區圍觀展品昇騰CloudMatrix 384 AI平台。(新華社)
AI算力基建拉動光纖需求增長，而供給端擴產週期長達18個月至24個月，形成「剛性缺口」，導致光纖「量價齊升」。圖為上海舉行2025世界人工智能大會展覽，參觀者在華為展區圍觀展品昇騰CloudMatrix 384 AI平台。(新華社)

據陸媒不完全統計，截至24日，大陸30餘家已披露一季報的光纖板塊企業中，有19家實現淨利潤年增長，其中8家年增超100%。反映大陸光纖行業本輪景氣周期源於供需錯配，AI算力基建拉動光纖需求增長，而供給端擴產週期長達18個月至24個月，形成「剛性缺口」，導致光纖「量價齊升」，目前主流光纖產品訂單已排至2027年初。

上證報引述Choice不完全統計報導，目前64家光纖概念公司中，已有30余家披露第1季報。雖然不少企業光纖僅為業務板塊之一，但受益於行業的高景氣度，產能持續釋放，產銷量穩步提升。

中天科技第1季實現營業收入131.42億元，年增34.71%；淨利潤9.19億元，年增46.42%，較2025年第4季度的5.64億元增長約62.94%；遠東股份21日晚發布第1季報顯示，營業收入人民幣53.25億元，年增9.26%，創同期新高；淨利潤0.97億元，年增110.36%，遠東通訊執行總經理兼首席運營官向德成表示，孫公司遠東通訊面向數據中心領域的出貨佔比已達80%。

行業研究機構TrendForce集邦諮詢分析師楊韻蓉分析，一方面，全球大型科技公司加速興建AI數據中心，其單個機櫃的光纖需求量達到傳統機房的5倍至10倍，直接拉動光纖用量激增；另一方面，傳統雲端與大數據中心的基礎設施擴建持續推進，數據中心間互聯對長距離、高頻寬光纖的需求旺盛，不僅帶動普通光纖熱銷，也促使G.654.E等高階光纖同步陷入搶購熱潮。

在供給端上，國盛證券近日發佈的研報預計，2026年全球光纖供需缺口約為6%，2027年將進一步擴大至15%。

供需失衡導致光纖價格在第1季呈現持續上行態勢。天風證券研報分析稱，光纖光纜產品的價格近期屢創新高。主流G.652D普通單模光纖現貨價已突破人民幣105元/芯公里，累計漲幅超過425%。

至於需求高景氣能持續多久，楊韻蓉認為，按目前市場觀察，2026年至2027年全球光纖需求仍將保持上升態勢。當前主流光纖產品訂單已排至2027年初，交付周期由以往8至12周，大幅拉長至最長60周。反映短期供給瓶頸仍較為嚴峻，價格支撐邏輯不會立刻消失。

光纖

延伸閱讀

陸首季工業企業利潤年增15.5％ 統計局：供強需弱矛盾仍待化解

AI驅動半導體鏈重組 大陸製程與先進封裝同步擴張

波若威、華星光衝刺 CPO

功率元件大缺貨…國際大廠交期長達30周 強茂、台半迎訂單外溢商機

相關新聞

大陸發改委禁止外資收購Manus 要求撤銷交易

據央視新聞27日報導，大陸國家發展改革委依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

彭博：招商局集團洽加入買方財團 參與長和港口出售談判

據彭博社27日引述知情人士報導指出，港口營運商招商局集團正洽談加入一個收購財團，該財團有意收購長江和記實業有限公司旗下數十個港口。這筆交易先前因捲入中美地緣政治角力而陷入停滯，招商局若加入，可能為交易重新注入動能。

陸GPU大咖沐曦股份副總裁：GPU賽道加速收斂 只有領軍業者能存活

陸國產通用GPU巨頭沐曦股份高級副總裁孫國梁近日表示，當前全球AI GPU賽道正在加速收斂，半導體行業的虹吸效應將持續凸顯，未來只有頭部企業能在行業洗牌中存活。而大陸國產算力突圍的核心瓶頸，並非單點晶片技術的差距，而是全產業鏈的生態協同短板。

缺口大 訂單排至2027年初！陸光纖業「量價齊升」

據陸媒不完全統計，截至24日，大陸30餘家已披露一季報的光纖板塊企業中，有19家實現淨利潤年增長，其中8家年增超100%。反映大陸光纖行業本輪景氣周期源於供需錯配，AI算力基建拉動光纖需求增長，而供給端擴產週期長達18個月至24個月，形成「剛性缺口」，導致光纖「量價齊升」，目前主流光纖產品訂單已排至2027年初。

美要求防務企業2027年前稀土不依賴大陸 馬國稀土工廠成據點

據觀察者網27日引述美國《華爾街日報》報導，美國政府已要求國內防務企業在2027年前，確保其磁體供應鏈中的稀土不依賴大陸。為降低對大陸稀土加工能力的依賴，美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植大陸以外稀土供應鏈的重要據點。

北京車展╱比亞迪：沒有美國市場 中國車企也能蓬勃發展

伊朗戰爭導致近期油價飆升，刺激了全球對電動車的需求，而中國汽車製造商正充分利用這個機會；雖然中國車企在美國這個主要市場仍難以打入，但在亞洲及其他地區，透過經銷商的需求和訂單正在增加，讓它們從中受益。比亞迪去年已超越特斯拉，成為全球最大的電動車銷售商，執行副總裁李珂在北京車展上表示：「如今，即使沒有美國市場，我們也能生存並取得成功。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。