缺口大訂單排至2027年初！陸光纖業「量價齊升」

據陸媒不完全統計，截至24日，大陸30餘家已披露一季報的光纖板塊企業中，有19家實現淨利潤年增長，其中8家年增超100%。反映大陸光纖行業本輪景氣周期源於供需錯配，AI算力基建拉動光纖需求增長，而供給端擴產週期長達18個月至24個月，形成「剛性缺口」，導致光纖「量價齊升」，目前主流光纖產品訂單已排至2027年初。

上證報引述Choice不完全統計報導，目前64家光纖概念公司中，已有30余家披露第1季報。雖然不少企業光纖僅為業務板塊之一，但受益於行業的高景氣度，產能持續釋放，產銷量穩步提升。

中天科技第1季實現營業收入131.42億元，年增34.71%；淨利潤9.19億元，年增46.42%，較2025年第4季度的5.64億元增長約62.94%；遠東股份21日晚發布第1季報顯示，營業收入人民幣53.25億元，年增9.26%，創同期新高；淨利潤0.97億元，年增110.36%，遠東通訊執行總經理兼首席運營官向德成表示，孫公司遠東通訊面向數據中心領域的出貨佔比已達80%。

行業研究機構TrendForce集邦諮詢分析師楊韻蓉分析，一方面，全球大型科技公司加速興建AI數據中心，其單個機櫃的光纖需求量達到傳統機房的5倍至10倍，直接拉動光纖用量激增；另一方面，傳統雲端與大數據中心的基礎設施擴建持續推進，數據中心間互聯對長距離、高頻寬光纖的需求旺盛，不僅帶動普通光纖熱銷，也促使G.654.E等高階光纖同步陷入搶購熱潮。

在供給端上，國盛證券近日發佈的研報預計，2026年全球光纖供需缺口約為6%，2027年將進一步擴大至15%。

供需失衡導致光纖價格在第1季呈現持續上行態勢。天風證券研報分析稱，光纖光纜產品的價格近期屢創新高。主流G.652D普通單模光纖現貨價已突破人民幣105元/芯公里，累計漲幅超過425%。

至於需求高景氣能持續多久，楊韻蓉認為，按目前市場觀察，2026年至2027年全球光纖需求仍將保持上升態勢。當前主流光纖產品訂單已排至2027年初，交付周期由以往8至12周，大幅拉長至最長60周。反映短期供給瓶頸仍較為嚴峻，價格支撐邏輯不會立刻消失。