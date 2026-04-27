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美要求防務企業2027年前稀土不依賴大陸 馬國稀土工廠成據點

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國政府已要求國內防務企業在2027年前，確保其磁體供應鏈中的稀土不依賴大陸。為降低對大陸稀土加工能力的依賴，美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植大陸以外稀土供應鏈的重要據點。（圖／萊納斯官網）
美國政府已要求國內防務企業在2027年前，確保其磁體供應鏈中的稀土不依賴大陸。為降低對大陸稀土加工能力的依賴，美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植大陸以外稀土供應鏈的重要據點。（圖／萊納斯官網）

據觀察者網27日引述美國《華爾街日報》報導，美國政府已要求國內防務企業在2027年前，確保其磁體供應鏈中的稀土不依賴大陸。為降低對大陸稀土加工能力的依賴，美國五角大廈將目光轉向馬來西亞關丹，當地由澳洲稀土公司萊納斯（Lynas Rare Earths）營運的精煉廠，成為美方扶植大陸以外稀土供應鏈的重要據點。

報導指出，重稀土被視為關鍵資源，長期由大陸主導分離與加工。萊納斯執行長拉卡澤（Amanda Lacaze）表示，過去20年，甚至30年來，大陸以外幾乎沒有企業能實現重稀土分離生產。

稀土等關鍵礦產廣泛用於飛彈、噴射機、無人機及多種軍事裝備。報導稱，美國五角大廈正透過資金支持相關企業，試圖建立不依賴大陸的稀土體系。美國最大稀土生產商芒廷山口材料公司已獲得美國政府數十億美元支持，計畫重建重稀土精煉廠，預計今年稍晚投產。

萊納斯今年3月也宣布一項初步協議，稱五角大廈將斥資9600萬美元購買其稀土產品。報導稱，萊納斯上月已開始生產氧化釤。這種稀土供應稀缺，且廣泛用於戰鬥機、飛彈所需的耐高溫磁體，在軍工領域需求高。

報導指出，稀土礦物雖已在大陸以外地區開採，例如萊納斯的稀土產自西澳，但建立精煉與分離能力仍是難點。稀土分離通常需經過數百道複雜工序，並使用工業強酸等分離稀土元素，相關技術長期由大陸主導。

萊納斯在馬來西亞關丹營運精煉廠已超過10年，但過去主要生產相對常見的輕稀土，重稀土則送往大陸加工。直到2025年，萊納斯才在當地新建重稀土處理設施，開始將稀土混合物分離為不同氧化物，包括用於製造高性能磁體的鋱、鏑等。

報導續指，釤的供應風險尤其受到關注。美國地質調查局報告顯示，釤是最容易發生供應中斷的關鍵礦產之一，一旦短缺，可能對美國工業造成數十億美元損失。依美國政府要求，到2027年，美國防務企業必須確保磁體供應鏈中的稀土完全不依賴大陸。

拉卡澤表示，萊納斯正向日本磁體製造商供應「非大陸稀土」，再由後者進入美國軍工體系。目前萊納斯正在關丹興建第2座規模更大的重稀土加工廠，預計2028年完工。不過，她也指出，考量西方國家對稀土的軍事需求相對有限，可能沒有足夠需求支撐相關生產。

美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）關鍵礦產項目負責人巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）表示，西方要實現稀土供應鏈獨立仍處於早期階段，雖然已有動能，但從政策承諾轉化為實際產能，仍需要數年時間。

報導接著指，目前萊納斯和芒廷山口材料公司已成為西方稀土產業的核心支柱，但美國仍希望進一步實現供應來源多元化。去年10月川普訪問馬來西亞期間，美國與馬來西亞簽署關鍵礦產協議，將在稀土勘探、開採、加工與製造等環節加強合作。

不過，美國重建稀土供應鏈仍面臨挑戰。萊納斯曾計畫在美國德州興建稀土加工廠，並於2023年獲得五角大廈2.58億美元撥款，但因廢水處理等問題導致成本大幅上升，項目前景仍存在不確定性。美國科羅拉多礦業大學教授艾格特（Roderick Eggert）也指出，關稅與領土等問題是否會影響關鍵礦產合作，仍有待觀察。

澳洲稀土公司萊納斯位於馬來西亞關丹的工廠。（圖／萊納斯官網）
澳洲稀土公司萊納斯位於馬來西亞關丹的工廠。（圖／萊納斯官網）

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