大陸發改委禁止外資收購Manus 要求撤銷交易

據央視新聞27日報導，大陸國家發展改革委依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

Manus是具有大陸背景、總部設在新加坡的人工智慧新創公司，由「90後」創業者肖弘創辦，在將總部遷至新加坡之前，曾有一家大陸母公司。該公司開發通用型AI代理人，可在少量提示下獨立執行研究、自動化等任務。

外媒先前報導，Facebook母公司Meta計畫收購Manus，交易估值約20億至30億美元。針對這筆交易，大陸商務部今年1月曾表示，將會同相關部門，對收購是否符合出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規，展開評估調查。

大陸商務部發言人何亞東4月2日也在記者會上表示，中國政府支持企業根據需要開展跨國經營與技術合作，但相關行為需遵守中國法律法規，履行法定程序。

英國金融時報先前報導，Manus執行長肖弘和首席科學家季逸超曾被大陸國家發改委召至北京約談，詢問其在大陸境內的事業是否違反外國直接投資規定。知情人士稱，兩人在會後被告知，因監管審查不得離開大陸，但仍可在境內自由活動。

另據彭博日前引述知情人士報導，大陸國家發改委等監管部門近期已要求部分科技公司，除非明確獲批，否則不得接受來自美國的投資。知情人士稱，相關措施意在防止美國投資人在涉及國家安全的敏感產業中取得大陸企業股權。