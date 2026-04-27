中國「十五五」規劃 港府提點商界關注兩大主線

中國當局提出「十五五」規劃（2026-2030）已有一段時間，香港財政司司長陳茂波今天提點本地商界要注意規劃綱要中的兩條主線，一是以新質生產力引領現代化產業體系建設，二是以擴大內需與高水平雙向開放重塑經濟循環。

陳茂波今天在「十五五」規劃與香港的新機遇高峰論壇上致辭時說，「十五五」時期已經揭開序幕，香港作為中國的一部分，同時又是一個單獨關稅區和國際金融和創科中心，如何在中國發展大局中找準自己的定位和發展方向，是面向未來的關鍵。

而香港也正在編制自己的5年規劃，將於今年內完成。

他說，香港有必要編制這份規劃，是因為世界正在重構，這不是週期性升降，而是底層邏輯的切換；供應鏈、產業鏈、資金鏈、創新鏈加速重構，地緣政治與科技競爭交織，單邊主義與保護主義升溫。

他強調，在這樣的環境下，一個經濟體需要有明確方向，才能堅持戰略定力。

他說，在「十五五」規劃的綱要中，有兩條主線尤其值得香港商界關注，一是以新質生產力引領現代化產業體系建設，二是以擴大內需與高水平雙向開放重塑經濟循環。

就第一條主線而言，陳茂波說，「十五五」對科技創新的發展作出全面部署，以推動科技創新與產業創新深度融合，這種深度融合正在催生全新的產業組織形態，就是「柔性供應鏈」。

他表示，傳統供應鏈是計畫驅動、大批量、長週期，即先是大量生產，然後再賣；柔性供應鏈則由需求驅動、小批量、快反應，即先是小量生產試水溫，爆紅了立即追加，滯銷了馬上止蝕。

至於第二條主線，其關鍵是雙向與循環，面對複雜的國際經貿環境，中國大陸企業需要的不再是單一「出口港」，而是一個能夠緩衝風險、調度資源、快速變陣的戰略根據地。

與此同時，中國正大力擴大內需、提振消費，推動從製造大國向消費大國邁進，這意味着更多全球優質商品和服務需要高效進入大陸市場。當內需從量的擴張轉向質的升級，香港作為國際優質資源的首發站與轉化器，角色只會更加吃重。