快訊

台積電二奈米洩密案 「未盡監督之責」遭重罰1.5億元…TEL台灣回應了

梅雨季報到前必看！壞雨傘、雨衣可回收？誤丟恐吃6000元罰單

第三度軍購協商仍卡關…「30分鐘無共識」散會 韓國瑜宣布5月6日再協商

聽新聞
0:00 / 0:00

中國「十五五」規劃 港府提點商界關注兩大主線

中央社／ 香港27日電

中國當局提出「十五五」規劃（2026-2030）已有一段時間，香港財政司司長陳茂波今天提點本地商界要注意規劃綱要中的兩條主線，一是以新質生產力引領現代化產業體系建設，二是以擴大內需與高水平雙向開放重塑經濟循環。

陳茂波今天在「十五五」規劃與香港的新機遇高峰論壇上致辭時說，「十五五」時期已經揭開序幕，香港作為中國的一部分，同時又是一個單獨關稅區和國際金融和創科中心，如何在中國發展大局中找準自己的定位和發展方向，是面向未來的關鍵。

而香港也正在編制自己的5年規劃，將於今年內完成。

他說，香港有必要編制這份規劃，是因為世界正在重構，這不是週期性升降，而是底層邏輯的切換；供應鏈、產業鏈、資金鏈、創新鏈加速重構，地緣政治與科技競爭交織，單邊主義與保護主義升溫。

他強調，在這樣的環境下，一個經濟體需要有明確方向，才能堅持戰略定力。

他說，在「十五五」規劃的綱要中，有兩條主線尤其值得香港商界關注，一是以新質生產力引領現代化產業體系建設，二是以擴大內需與高水平雙向開放重塑經濟循環。

就第一條主線而言，陳茂波說，「十五五」對科技創新的發展作出全面部署，以推動科技創新與產業創新深度融合，這種深度融合正在催生全新的產業組織形態，就是「柔性供應鏈」。

他表示，傳統供應鏈是計畫驅動、大批量、長週期，即先是大量生產，然後再賣；柔性供應鏈則由需求驅動、小批量、快反應，即先是小量生產試水溫，爆紅了立即追加，滯銷了馬上止蝕。

至於第二條主線，其關鍵是雙向與循環，面對複雜的國際經貿環境，中國大陸企業需要的不再是單一「出口港」，而是一個能夠緩衝風險、調度資源、快速變陣的戰略根據地。

與此同時，中國正大力擴大內需、提振消費，推動從製造大國向消費大國邁進，這意味着更多全球優質商品和服務需要高效進入大陸市場。當內需從量的擴張轉向質的升級，香港作為國際優質資源的首發站與轉化器，角色只會更加吃重。

港府 香港 經濟發展

相關新聞

中東局勢衝擊能源市場 陸能源局：供應平穩有序

據人民日報客戶端27日報導，大陸國家能源局當天舉行季度新聞發布會，介紹2026年第一季大陸能源形勢。針對近期中東戰事引發能源危機、波及多國，國家能源局表示，大陸透過穩定生產、多元化進口及價格臨時調控等措施，確保「油氣供應平穩有序」，有效保障經濟運行和民生需求。

北京車展規模全球最大 陸新能源車吸引中東、歐非經銷商

據港媒《星島頭條》27日報導，2026北京國際汽車展覽會4月23日至5月3日登場，本屆車展規模躍居全球首位，匯集來自中國大陸、美國、德國等21個國家及地區的大型供應鏈與科技企業參展，共展出1,451輛車。其中，大陸新能源車成為焦點，外國買家明顯增加，中東、歐洲、非洲等地經銷商對大陸品牌車款展現高度興趣。

大陸發改委禁止外資收購Manus 要求撤銷交易

據央視新聞27日報導，大陸國家發展改革委依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。

彭博：招商局集團洽加入買方財團 參與長和港口出售談判

據彭博社27日引述知情人士報導指出，港口營運商招商局集團正洽談加入一個收購財團，該財團有意收購長江和記實業有限公司旗下數十個港口。這筆交易先前因捲入中美地緣政治角力而陷入停滯，招商局若加入，可能為交易重新注入動能。

北京車展╱比亞迪：沒有美國市場 中國車企也能蓬勃發展

伊朗戰爭導致近期油價飆升，刺激了全球對電動車的需求，而中國汽車製造商正充分利用這個機會；雖然中國車企在美國這個主要市場仍難以打入，但在亞洲及其他地區，透過經銷商的需求和訂單正在增加，讓它們從中受益。比亞迪去年已超越特斯拉，成為全球最大的電動車銷售商，執行副總裁李珂在北京車展上表示：「如今，即使沒有美國市場，我們也能生存並取得成功。」

北京車展／美國大V：不敢相信美竟然禁售這款中國車

北京車展開幕當天，美國大V、34歲的伊桑·羅伯遜帶領來自澳洲、紐西蘭、阿聯酋等國的十幾個人，穿梭於擺滿電動SUV、皮卡和概念車的展廳，近距離觀看這些讓中國汽車產業愈來愈難以被忽視的車輛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。