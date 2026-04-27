彭博：招商局集團洽加入買方財團 參與長和港口出售談判

據彭博社27日引述知情人士報導指出，港口營運商招商局集團正洽談加入一個收購財團，該財團有意收購長江和記實業有限公司旗下數十個港口。這筆交易先前因捲入中美地緣政治角力而陷入停滯，招商局若加入，可能為交易重新注入動能。

因消息未公開而要求匿名的知情人士表示，招商局參與談判，可能是為協助同為國企的中國遠洋海運集團為交易融資。知情人士稱，單筆交易取得超過40個港口權益的機會相當罕見，招商局與中遠海運都希望取得相關資產。

知情人士表示，考量情勢複雜，且交易仍需取得美國與大陸批准，談判可能需要一段時間才會取得進展。目前包括財團結構在內的細節尚未敲定，仍可能出現變化。該財團目前還包括美國投資公司貝萊德旗下GIP基金，以及義大利富豪阿龐特（Gianluigi Aponte）旗下的碼頭投資有限公司（Terminal Investment Ltd.）。

報導指，在巴拿馬最高法院今年稍早裁定，長和營運相關設施的合約違憲後，目前尚不清楚這筆交易是否仍包括巴拿馬運河附近的2座港口。

報導續指，招商局、中遠海運、長和，以及控制碼頭投資有限公司的阿龐特家族旗下地中海航運公司（MSC Mediterranean Shipping Co.）代表，均未回應彭博社置評請求。貝萊德發言人則拒絕置評。

招商局與中遠海運同為大陸大型國有航運及港口營運商之一。若招商局加入買方團隊，將為長和計畫出售港口業務提供所需推力。

報導稱，這項進展發生在美國總統川普預計下月於北京與大陸國家主席習近平舉行峰會前夕。知情人士表示，外界期待這場會晤可能促成美中之間的政治突破，進而推動這筆交易完成。

報導接著指，長和計畫出售43個港口，取得超過190億美元現金，其中包括巴拿馬運河沿線具戰略重要性的港口。自該計畫去年宣布以來，交易便因地緣政治緊張升高，夾在中美角力之間，並多次受挫。

據報導，北京多次反對這筆交易，認為此舉是向美國壓力低頭；而長和去年邀請中遠海運加入交易，被視為試圖安撫大陸官方對貝萊德參與交易的不滿。

同時，巴拿馬今年稍早宣布長和營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的合約無效，此舉被視為呼應川普立場。這使李嘉誠旗下香港企業集團展開仲裁程序，也導致北京指示國有企業暫停洽談在巴拿馬的新項目。

此外，談判也曾因中遠海運的角色陷入僵局，包括是否賦予該公司否決權，以及如何取得相關資產所在國主管機關批准等問題。

彭博此前引述知情人士報導，為打破僵局，各方一直考慮將相關資產置於不同所有權結構之下，可能讓中遠海運在與大陸關係較友好的地區港口持有較大股份。