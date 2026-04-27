中東局勢衝擊能源市場 陸能源局：供應平穩有序

據人民日報客戶端27日報導，大陸國家能源局當天舉行季度新聞發布會，介紹2026年第一季大陸能源形勢。針對近期中東戰事引發能源危機、波及多國，國家能源局表示，大陸透過穩定生產、多元化進口及價格臨時調控等措施，確保「油氣供應平穩有序」，有效保障經濟運行和民生需求。

大陸國家能源局綜合司副司長張星表示，「十四五」以來，國家能源局持續提升油氣勘探開發力度，穩步提高國內油氣產量。大陸原油產量持續保持年產2億噸以上並創新高，天然氣產量已連續9年每年增產逾100億立方公尺。

張星指出，大陸也加快推動油氣基礎設施規畫建設，長輸油氣管道里程已突破20萬公里，油氣「全國一張網」進一步拓展，液化天然氣（LNG）總接收能力超過每年1.2億噸。

在進口方面，張星表示，大陸持續完善多元油氣進口體系，目前與全球近50個國家展開油氣貿易合作，進口來源涵蓋全球主要油氣出口國，油氣資源進口保持穩定可靠。相關措施也提升大陸油氣產業韌性與應對風險能力。

數據顯示，今年1至3月，大陸原油產量5480萬噸，年增1.3%；原油進口量1億4683.8萬噸，年增8.9%；原油加工量預計達1億8170萬噸，年增3.1%。

針對今年4月以來國際煤炭價格一度快速上漲，張星表示，3月為傳統煤炭消費淡季，但國際四大煤炭指數逆勢上漲，最大漲幅達20%。國家能源局持續追蹤中東局勢對大陸煤炭市場和能源安全保供的影響，並會同有關方面做好煤炭穩產、穩供、穩價。

張星指出，今年1至3月，大陸全國規模以上原煤產量12億噸，年增0.1%。3月，秦皇島港5500大卡動力煤中長期合約價格為每噸682元（人民幣，下同，約新台幣3134元），較2月上漲2元；3月底，環渤海港口5500大卡動力煤現貨平倉價為每噸753元，較2月底上漲28元，漲幅3.9%，較國際煤價增幅低10個百分點以上。

張星表示，4月以來，大陸全國煤炭日均調度產量持續維持在1250萬噸以上的較高水準；截至4月23日，全國統調電廠存煤1.9億噸，可用32天，處於歷史較高水準。

他並表示，整體來看，大陸國內煤炭市場呈現「價格微漲、庫存充足、供需平穩」特徵，煤炭在能源供應體系中的兜底保障作用明顯。