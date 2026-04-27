北京車展規模全球最大 陸新能源車吸引中東、歐非經銷商

據港媒《星島頭條》27日報導，2026北京國際汽車展覽會4月23日至5月3日登場，本屆車展規模躍居全球首位，匯集來自中國大陸、美國、德國等21個國家及地區的大型供應鏈與科技企業參展，共展出1,451輛車。其中，大陸新能源車成為焦點，外國買家明顯增加，中東、歐洲、非洲等地經銷商對大陸品牌車款展現高度興趣。

報導指出，小米首款超跑概念車小米Vision GT首次亮相，成為車展焦點之一，但該車不會量產。小米集團創辦人雷軍則預告，高性能版本YU7 GT將於5月底發布，定價預計為人民幣50萬至60萬元（約新台幣230萬至276萬元），對標特斯拉Model Y Performance。

除小米外，小鵬汽車展示最新車款小鵬GX，全新一代問界M9、理想L9 Livis、魏牌V9X、蔚來ES9、比亞迪大唐EV等大型SUV也在本屆車展亮相。乘聯分會秘書長崔東樹指出，本屆北京車展旗艦車型集體上新，配置「內卷」已成常態；華泰證券則指出，本次車展集中呈現智慧駕駛演算法、物理AI等前沿技術。

報導稱，車展現場小米、華為、比亞迪等展台人潮密集，拍照測評、直播推介與商務洽談同步進行。開幕當天，德國福斯汽車董事會成員組團參觀比亞迪展台，賓士董事會主席康林松也出現在比亞迪和華為展台，近距離了解大陸電動車技術與產品實力。

中東市場也成為本屆車展一大看點。報導指出，受中東局勢及荷莫茲海峽航運危機影響，部分日系車出口供應受阻，不少中東經銷商轉向大陸汽車品牌作為替代選項。來自沙烏地阿拉伯利雅德的汽車經銷商穆薩表示，當地豐田（TOYOTA）熱門車型庫存已短缺約一個月，消費者開始轉向大陸品牌，因此需要尋找更多能填滿展廳的大陸車款。

另一名沙烏地經銷商阿卜杜拉同時代理豐田與長安汽車。他表示，由於豐田車源急劇減少，展廳空間已大多留給長安汽車。他並稱，大陸品牌車款較同級日韓車價格低20%至40%，且標配全景天窗等實用配備，契合當地年輕消費族群需求。

大陸汽車吸引力也延伸至歐洲與非洲。上汽大通國際部相關負責人表示，車展開幕當天已接待西班牙、義大利、中東和非洲等6組海外代理商，對方均展現強烈代理意願。埃及汽車經銷商Arabiat副董事長塔阿納尼也表示，大陸汽車在埃及市場市占率持續擴大，未來當地汽車銷售將更趨向大陸品牌。

中國汽車工業協會數據顯示，3月大陸新能源汽車出口量為37.1萬輛，年增超過100%。大陸經濟學者盤和林指出，中東戰事導致國際油價高漲，間接放大大陸電動車競爭優勢；但大陸電動車出海仍須深耕海外充電樁、儲能、零組件庫存與維修服務等配套體系。

英國《金融時報》指出，過去數十年，大陸汽車品牌透過與西方車廠合資設廠吸收先進汽車製造技術，但如今形勢正在逆轉，福斯、豐田等跨國車廠反而必須依賴大陸合作夥伴和供應鏈，以加快推出搭載先進軟體的新車。寶馬（BMW）電動SUV iX3加長軸距版本也選擇在大陸開發，採用來自Momenta、華為和阿里巴巴等本地技術。