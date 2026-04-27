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陸首季工業企業利潤年增15.5％ 統計局：供強需弱矛盾仍待化解

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸國家統計局27日發布數據顯示，2026年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額1兆6960.4億元人民幣，年增15.5％。（圖／新華社）
陸國家統計局27日發布數據顯示，2026年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額1兆6960.4億元人民幣，年增15.5％。（圖／新華社）

大陸國家統計局27日發布數據顯示，2026年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額1兆6960.4億元（人民幣，下同），年增15.5％；其中，3月規模以上工業企業利潤年增15.8％，較1至2月加快0.6個百分點。

分企業類型來看，私營企業利潤增長較快，1至3月實現利潤總額4305.3億元，年增25.4％；股份制企業實現利潤總額1兆3054.6億元，增長20.9％；國有控股企業實現利潤總額6196.1億元，增長10.1％；外商及港澳台投資企業實現利潤總額3837.3億元，增長1.2％。

分三大門類來看，製造業利潤增長19.1％，採礦業增長16.2％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業則下降3.2％。主要行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業、有色金屬冶煉和壓延加工業利潤均年增1.2倍，化學原料和化學製品製造業增長54.5％；但汽車製造業下降17.7％，非金屬礦物製品業下降42.6％，黑色金屬冶煉和壓延加工業由盈轉虧。

營收方面，1至3月，規模以上工業企業實現營業收入33.19兆元，年增5.0％；營業成本28.19兆元，增長4.5％；營業收入利潤率為5.11％，較去年同期上升0.46個百分點，達2023年以來同期最高水準。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀指出，今年第1季，工業經濟穩步回升，規模以上工業企業利潤增長加快，裝備製造業和高技術製造業利潤快速增長，原材料製造業利潤也維持雙位數增長，工業企業效益狀況持續改善。

于衛寧表示，第1季規模以上裝備製造業利潤年增21.0％，拉動全部規模以上工業企業利潤增長6.8個百分點；高技術製造業利潤年增47.4％，拉動全部規模以上工業企業利潤增長7.9個百分點，其中人工智慧、半導體相關產業快速發展，帶動部分相關行業利潤明顯成長。

原材料製造業方面，第1季規模以上原材料製造業利潤年增77.9％。于衛寧指出，受航空航太、新能源、新一代資訊技術等戰略性新興產業快速發展帶動，有色金屬行業利潤增長116.7％；石油加工行業則由虧轉盈，化工行業利潤增長54.5％。

不過，于衛寧也表示，雖然第1季規模以上工業企業利潤較快增長，但近期外部環境不確定因素較多，大陸國內供強需弱的矛盾仍有待化解。

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