陸首季工業企業利潤大增15.5% 但台外商僅增長1.2%

大陸國家統計局27日公布，今年1至3月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣1兆6,960.4億元，較去年同期增長15.5%。國家統計局工業司首席統計師于衛寧指出，當前中國工業經濟穩步回升，工業企業效益狀況呈持續改善態勢。

據大陸國家統計局公布的數據，今年首季，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額年比增長10.1%；股份制企業實現利潤總額增長20.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額增長1.2%；私營企業實現利潤總額增長25.4%。

3月，規模以上工業企業利潤年比增長15.8%。

在主要行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業以及有色金屬冶煉和壓延加工業，今年首季利潤均大增1.2倍，化學原料和化學製品製造業也增長54.5%。不過汽車製造業則是下降17.7%，非金屬礦物製品業下降42.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業更由盈轉虧。

1至3月，大陸規模以上工業企業營收達人民幣33.19兆元，年比增長5.0%；發生營業成本人民幣28.19兆元，增長4.5%；營業收入利潤率為5.11%，年比上升0.46個百分點。

另，截至3月底，大陸規模以上工業企業應收帳款人民幣27.03兆元，年比增長6.7%；應收帳款平均回收期為72.6天，年比增加1.3天；產成品存貨6.78兆元，增長5.2%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，今年第一季，面對複雜經濟環境，中共中央、國務院及時加大宏觀調控力度，靠前實施更加積極有為的宏觀政策，工業經濟穩步回升，規模以上工業企業利潤增長加快，裝備製造業和高技術製造業利潤快速增長，原材料製造業利潤兩位數增長，工業企業效益狀況呈現持續改善態勢。

于衛寧指出，總體看，一季度規模以上工業企業利潤較快增長。但也要看到，近期外部環境不確定因素較多，國內供強需弱的矛盾仍有待化解。