快訊

東京威力科創原大陸負責人傳吃裡扒外 暗中扶植大陸對手

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

高雄2線3警官爆性騷提早退休！女警質疑官官相護 警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

Costco大陸鬧雙包 新成立的「開市客北京」告開市客中國

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
「COSTCOWHOLESALEINTERNATIONAL,INC」（開市客國際批發公司）4月16日宣布，以總投資15億美元在北京設立：開市客（北京）國際商業發展有限公司，作為中國區總部，全面統籌在中國業務與全國門店布局。（圖／取自開客市北京微信公眾號）
「COSTCOWHOLESALEINTERNATIONAL,INC」（開市客國際批發公司）4月16日宣布，以總投資15億美元在北京設立：開市客（北京）國際商業發展有限公司，作為中國區總部，全面統籌在中國業務與全國門店布局。（圖／取自開客市北京微信公眾號）

全球知名會員制賣場Costco在中國竟鬧雙包。Costco於2019年以開市客（中國）投資有限公司之名（開市客中國）進軍中國市場，於上海閔行開設首家門店，目前門店數已達七家。但本月16日，一家名為「開市客（北京）國際商業發展有限公司」（開客市北京）橫空出世，並宣布將投資15億美元，聚焦北京、成都、武漢、廣州、天津、合肥等六大區域核心城市，發展會員制倉儲超市。

開市客中國隨後發布聲明，指開客市北京擅自冒用Costco相關商標、品牌標識，涉嫌侵權。開市客北京也不甘示弱，於4月23日和24日兩度發布聲明稱，已就開市客中國涉嫌名譽侵權、不正當競爭及知識產權相關糾紛，向上海市浦東新區人民法院提起民事訴訟，並要求賠償經濟損失人民幣10萬元。

開市客北京的代理律師告訴成都商報旗下新媒體《紅星資本局》，開市客北京是合法註冊登記的公司，其使用的標識也是通過授權使用的，完全有權利發布自己企業相關的經營信息和決策，跟開市客中國沒有關係。

上海《第一財經》查詢中國及美國官方平台後指出，兩家開市客背後的全資控股公司英文名稱均為COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC.，但實際上是兩家在美國不同州註冊的同名企業。開市客中國所屬公司註冊及聯絡地址在內華達州；開市客北京所屬公司則註冊於紐約州，兩者為獨立法律主體。

據《藍鯨新聞》報導，開市客北京所稱的母公司COSTCO WHOLESALE INTERNATIONAL, INC.註冊於今年3月26日，法定聯絡人姓名為SHENGCHUAN PI，登記地址在Google地圖上顯示為一處普通住宅。

報導指出，這名皮姓人士回應稱，他確曾在上述美國紐約州公司擔任董事，負責前期選址與中國市場調研工作，但實際工作到3月底，並於4月17日因私人原因正式離職，與美國紐約州公司及開市客北京公司已無關係。開市客北京方面也向藍鯨新聞表示，該名皮姓人士已經離職。

不過，報導稱，與這名皮姓人士相同的名字，過去曾多次出現在開市客相關風波中，其關聯企業名稱多包含「好事多」、「開市客」等字樣。報導引述重慶一名地產人士說法稱，一名同名人士曾以「開市客商業零售（重慶）有限公司」常務副總裁身分，洽談開市客進入重慶市場選址，並出示營業執照、與COSTCO的大宗購買同意書，以及印有COSTCO logo的市場調研報告。

報導接著指出，相關籌備超市名稱為「開客倉儲超市」，英文logo為「COCTCO」，與大眾熟知的「COSTCO」拼寫不同。對此，前述皮姓人士向藍鯨新聞否認與該重慶公司有關，也否認曾為「開客倉儲超市」選址。

上海浦茂律師事務所主任律師彭濤表示，開市客北京起訴開市客中國，案由涉及名譽侵權和不正當競爭。依商標使用規則，商標使用可分為獨占使用、排他使用和普通使用；至於當事方是否違規使用「開市客」註冊商標，目前仍處於不確定狀態。

圖為兩家公司logo：開市客中國（左）、開市客北京（右）。（圖／新京報）
圖為兩家公司logo：開市客中國（左）、開市客北京（右）。（圖／新京報）

廣州 北京 上海

延伸閱讀

中東戰衝擊 義烏訂單跌逾50% 中東商在京車展「補貨」

國務院示警全球：DeepSeek等中國企業 竊取美國AI模型

北京批美濫用芯片出口管制 專家：中庫存可撐6年

突辭智度董座有因？ 陸宏達疑在美涉強姦27歲女性

相關新聞

Costco大陸鬧雙包 新成立的「開市客北京」告開市客中國

全球知名會員制賣場Costco在中國竟鬧雙包。Costco於2019年以開市客（中國）投資有限公司之名（開市客中國）進軍中國市場，於上海閔行開設首家門店，目前門店數已達七家。但本月16日，一家名為「開市客（北京）國際商業發展有限公司」（開客市北京）橫空出世，並宣布將投資15億美元，聚焦北京、成都、武漢、廣州、天津、合肥等六大區域核心城市，發展會員制倉儲超市。

歐盟擬立「產業加速法」 陸商務部表達關切揚言反制

歐盟執委會今年3月4日提出「產業加速法」(Industrial Accelerator Act，IAA，大陸譯為「工業加速器法案」）之立法提案，大陸商務部指出，該構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視，如歐方無視中方建議，執意推動其成法，並因此損害中方企業利益，中方將不得不進行反制，堅決維護中國企業合法權益。

陸首季工業企業利潤年增15.5％ 統計局：供強需弱矛盾仍待化解

大陸國家統計局27日發布數據顯示，2026年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額1兆6960.4億元（人民幣，下同），年增15.5％；其中，3月規模以上工業企業利潤年增15.8％，較1至2月加快0.6個百分點。

陸首季工業企業利潤大增15.5% 但台外商僅增長1.2%

大陸國家統計局27日公布，今年1至3月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣1兆6,960.4億元，較去年同期增長15.5%。國家統計局工業司首席統計師于衛寧指出，當前中國工業經濟穩步回升，工業企業效益狀況呈持續改善態勢。

鼎泰豐、鮮芋仙到呷哺呷哺 台味登陸為何集體退潮？

5約末20多年前，台灣餐飲品牌曾是大陸消費升級的領頭羊。鼎泰豐的精緻匠心、鮮芋仙的台式甜點、呷哺呷哺的台式小火鍋，無一不是中產階級生活方式的代名詞。然而2026年的今天，曾經的台企餐飲「弄潮兒」卻在大陸市場集體陷入轉型困境。台灣品牌可以如何透過數位化工具、在地化創新，重新擦亮招牌？

搶攻商機…廣交會搭橋 台企走向全球

正在廣州舉行的第一三九屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，多家扎根台灣、深耕外貿的台企攜原創新品集中亮相，憑藉獨特設計與優質工藝，吸引了全球採購商的目光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。