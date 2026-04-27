歐盟工業加速器法案 中國商務部：若執意推行將反制

歐盟執委會3月發布「工業加速器法案」。中國商務部今天表示，已向歐盟執委會表達中方的嚴正關切，並建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求等；若歐方執意推動成法，中方將進行反制。

中國商務部新聞今天發布，「商務部發言人就歐盟『工業加速器法案』相關問題答記者問」。

中國商務部發言人表示，商務部24日向歐盟執委會正式提交了對歐盟「工業加速器法案」的評論意見，表達了中方正式立場和嚴正關切。

該發言人表示，中方認為，法案對外商投資電池、電動汽車、光伏（太陽能）、關鍵原材料4大新興戰略行業設置了諸多限制性要求，並在公共採購和公共支持政策中設置了「歐盟原產」的排他性條款，構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視。

中方在評論意見中指出，法案主要存在三個問題，一是涉嫌違反最惠國待遇、國民待遇等基本原則，並違反「1994年關稅與貿易總協定」等多項協定規則。

二是中國投資者將遭受歧視，有違商業自願和公平競爭等市場經濟基本原則，更有違中歐領導人關於妥處摩擦分歧的重要共識，嚴重影響中企對歐投資預期。三是將拖累歐盟綠色轉型進程，並對多邊貿易規則帶來新衝擊。

該發言人表示，中方建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求、本地含量要求、強制轉讓智慧財產權和技術要求、公共採購限制政策等內容。

該發言人又指，中方將密切關注相關立法進程，並願與歐方就此進行對話溝通。如歐方無視中方建議，執意推動其成法，損害中方企業利益，中方將不得不進行反制，堅決維護中企合法權益。

歐盟執委會今年3月「工業加速器法案」（IAA），當中訂明超過1億歐元的外國直接投資且產業占全球產能40%以上的企業，例如電動車等產業，將設定新的投資審查條件。

該法案仍須經由歐洲議會與歐盟理事會討論、談判，雙方達成共識並通過後，才成為正式法律並實施。