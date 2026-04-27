快訊

東京威力科創原大陸負責人傳吃裡扒外 暗中扶植大陸對手

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

高雄2線3警官爆性騷提早退休！女警質疑官官相護 警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟工業加速器法案 中國商務部：若執意推行將反制

中央社／ 台北27日電

歐盟執委會3月發布「工業加速器法案」。中國商務部今天表示，已向歐盟執委會表達中方的嚴正關切，並建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求等；若歐方執意推動成法，中方將進行反制。

中國商務部新聞今天發布，「商務部發言人就歐盟『工業加速器法案』相關問題答記者問」。

中國商務部發言人表示，商務部24日向歐盟執委會正式提交了對歐盟「工業加速器法案」的評論意見，表達了中方正式立場和嚴正關切。

該發言人表示，中方認為，法案對外商投資電池、電動汽車、光伏（太陽能）、關鍵原材料4大新興戰略行業設置了諸多限制性要求，並在公共採購和公共支持政策中設置了「歐盟原產」的排他性條款，構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視。

中方在評論意見中指出，法案主要存在三個問題，一是涉嫌違反最惠國待遇、國民待遇等基本原則，並違反「1994年關稅與貿易總協定」等多項協定規則。

二是中國投資者將遭受歧視，有違商業自願和公平競爭等市場經濟基本原則，更有違中歐領導人關於妥處摩擦分歧的重要共識，嚴重影響中企對歐投資預期。三是將拖累歐盟綠色轉型進程，並對多邊貿易規則帶來新衝擊。

該發言人表示，中方建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求、本地含量要求、強制轉讓智慧財產權和技術要求、公共採購限制政策等內容。

該發言人又指，中方將密切關注相關立法進程，並願與歐方就此進行對話溝通。如歐方無視中方建議，執意推動其成法，損害中方企業利益，中方將不得不進行反制，堅決維護中企合法權益。

歐盟執委會今年3月「工業加速器法案」（IAA），當中訂明超過1億歐元的外國直接投資且產業占全球產能40%以上的企業，例如電動車等產業，將設定新的投資審查條件。

該法案仍須經由歐洲議會與歐盟理事會討論、談判，雙方達成共識並通過後，才成為正式法律並實施。

延伸閱讀

北京批美濫用芯片出口管制 專家：中庫存可撐6年

分析：貿易休戰作掩護 中國擴大對美經濟施壓

陳冠廷：中國以出口管制打壓合作 台歐需培植關鍵物資多重備源能力

涉對台軍售惹議 七歐盟實體遭陸出口管控

相關新聞

Costco大陸鬧雙包 新成立的「開市客北京」告開市客中國

全球知名會員制賣場Costco在中國竟鬧雙包。Costco於2019年以開市客（中國）投資有限公司之名（開市客中國）進軍中國市場，於上海閔行開設首家門店，目前門店數已達七家。但本月16日，一家名為「開市客（北京）國際商業發展有限公司」（開客市北京）橫空出世，並宣布將投資15億美元，聚焦北京、成都、武漢、廣州、天津、合肥等六大區域核心城市，發展會員制倉儲超市。

歐盟擬立「產業加速法」 陸商務部表達關切揚言反制

歐盟執委會今年3月4日提出「產業加速法」(Industrial Accelerator Act，IAA，大陸譯為「工業加速器法案」）之立法提案，大陸商務部指出，該構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視，如歐方無視中方建議，執意推動其成法，並因此損害中方企業利益，中方將不得不進行反制，堅決維護中國企業合法權益。

陸首季工業企業利潤年增15.5％ 統計局：供強需弱矛盾仍待化解

大陸國家統計局27日發布數據顯示，2026年1至3月，全國規模以上工業企業實現利潤總額1兆6960.4億元（人民幣，下同），年增15.5％；其中，3月規模以上工業企業利潤年增15.8％，較1至2月加快0.6個百分點。

陸首季工業企業利潤大增15.5% 但台外商僅增長1.2%

大陸國家統計局27日公布，今年1至3月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額達人民幣1兆6,960.4億元，較去年同期增長15.5%。國家統計局工業司首席統計師于衛寧指出，當前中國工業經濟穩步回升，工業企業效益狀況呈持續改善態勢。

鼎泰豐、鮮芋仙到呷哺呷哺 台味登陸為何集體退潮？

5約末20多年前，台灣餐飲品牌曾是大陸消費升級的領頭羊。鼎泰豐的精緻匠心、鮮芋仙的台式甜點、呷哺呷哺的台式小火鍋，無一不是中產階級生活方式的代名詞。然而2026年的今天，曾經的台企餐飲「弄潮兒」卻在大陸市場集體陷入轉型困境。台灣品牌可以如何透過數位化工具、在地化創新，重新擦亮招牌？

搶攻商機…廣交會搭橋 台企走向全球

正在廣州舉行的第一三九屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，多家扎根台灣、深耕外貿的台企攜原創新品集中亮相，憑藉獨特設計與優質工藝，吸引了全球採購商的目光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。