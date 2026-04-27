工業利潤勁揚、AI掀進口熱 經濟學家重估中國前景

儘管伊朗戰爭打亂全球石油市場並推高原物料成本，中國工業企業利潤在3月仍創6個月來最快增速；另因研發與投資人工智慧（AI）帶動，經濟學家大幅上調中國進口成長的預測。

美國CNBC財經新聞網報導，中國國家統計局今天公布的數據顯示，今年3月全國的規模以上工業企業利潤增長15.8%，為去年9月以來最快增速，也高於今年前兩個月15.2%的增幅。

今年第一季，規模以上工企利潤增長15.5%，除去2021年受疫情影響帶來的高基期增長，2026年是自2017年以來最佳的第一季工企利潤表現。

國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，整體利潤增長加快主要是由設備製造業與高科技製造業帶動，這兩個產業第一季利潤分別大增21%與47.4%。

智慧產品需求也推升新興產業獲利。無人機製造商利潤增長53.8%，其他智慧消費設備製造商則增長67.3%。

隨2025年工業利潤揮別連續3年的負成長並守住0.6%的正成長後，工企獲利已趨於穩定，進而帶動這波反彈。

另據外電報導，經濟學家們如今大幅上調對中國的進口預測，預估進口增速將超越出口，為2021年來首見；這將有助緩解順差不斷堆疊的壓力，以便出口維持在去年創下的歷史高點附近而不致再激增。

根據彭博（Bloomberg News）本月訪談17位經濟學家的預估，隨中國企業大量採購AI所需的高端晶片，2026年中國進口預計將增長5%，創5年來最高。這比3月時的預測高逾1倍，中止之前4年的停滯或下降趨勢。

出口方面的增速預測也從3.6%上調至4.9%，中國的貨貿順差預計將略高於1.2兆美元，這意味在歷經連2年的強勁增長後，順差規模會趨於穩定，僅較2025年水準微幅增加。

中國商品自新冠疫情後大量湧入海外市場，引發國際反彈。面對這種情況，中國政府承諾加大進口開放，並推出諸如取消太陽能電池等產品出口退稅優惠等一些漸進式政策。但真正推動進口加速成長的仍是中國對AI相關尖端技術的依賴，國內需求仍受消費疲軟所累。

瑞穗證券（Mizuho Securities）資深中國經濟學家周敏（Serena Zhou）說：「政府已意識到，龐大貿易順差不是長久之計。」

她個人更預測今年中國進口將成長7.5%，部分原因是政策調整，但對外銷售仍將是經濟成長的重要引擎，「到目前為止，我還沒看到國內需求明顯復甦」。

在伊朗戰火導致全球能源供應嚴重受阻之際，中國的貿易在1到3月展現韌性。鑒於表現遠超預期，經濟學家連忙調整對中國經濟的部分預測。

2026年頭3個月，中國進口較去年同期大增23%，出口則增長15%。3月進口意外激增，很大程度是因全球AI投資熱潮推動對晶片和先進製造設備需求。

除AI之外，其他帶動中國進口擴增的因素還包含匯率。過去一年人民幣兌美元升值近7%，提高家庭與企業購買力，金屬價格上漲也推高銅和鋁製品的進口金額。

到目前為止，全球油價上漲尚未對中國進口成長產生重大影響，因為3月數據顯示中國原油進口僅小幅下降。

對出口也呈樂觀的預期，反映伊朗戰爭意外給中國帶來幾項好處。綠色能源產品需求激增，正幫助包括汽車製造商在內的中國企業進一步拓展海外市場；與其他國家相比，中國供應鏈更能承受能源衝擊。

馬來亞銀行（Maybank）中國經濟學家鄭寧（EricaTay）說：「相較許多亞洲國家，中國的經濟已證明更能抵禦伊朗戰爭相關的供應衝擊。全球對電動車與太陽能板需求增加甚至是利多，因為中國企業在這些領域占據主導地位。」

有分析指出，過去幾年中國進口增速停滯反映的是國內消費信心不足與房地產危機導致的內需冷淡。由AI晶片與設備而非民間消費帶起的進口增長屬於「生產型進口」，可為未來的產業升級鋪路，也代表中國試圖將經濟引擎從「廉價製造出口」轉向「高科技核心」。