北京車展╱比亞迪：沒有美國市場 中國車企也能蓬勃發展

伊朗戰爭導致近期油價飆升，刺激了全球對電動車的需求，而中國汽車製造商正充分利用這個機會；雖然中國車企在美國這個主要市場仍難以打入，但在亞洲及其他地區，透過經銷商的需求和訂單正在增加，讓它們從中受益。比亞迪去年已超越特斯拉，成為全球最大的電動車銷售商，執行副總裁李珂在北京車展上表示：「如今，即使沒有美國市場，我們也能生存並取得成功。」

BBC報導，李珂說，比亞迪面臨的挑戰並非瞄準美國客戶，而是滿足包括巴西、英國和歐洲在內的其他地區不斷增長的需求，「油價上漲時，消費者能感受到日常開支的減少。電動車能幫助他們每天省錢。」並稱，「實際上，我們現在面臨產能不足的問題。我們的需求遠高於我們的供應能力。」

報導指出，比亞迪正寄希望於其全新的「閃充」技術，李珂稱之為「顛覆性技術」，以幫助克服電動車普及的最大障礙之一，也就是關於充電速度的擔憂。閃充技術可在數分鐘內增加數百公里的續航里程。他說，這項技術有望說服先前對電動車躊躇的消費者考慮購買，並使比亞迪在更廣泛的市場中占據一席之地。

車展展示了其他公司的創新成果，其範圍遠不止於汽車本身。中國小鵬汽車發布了一款全新的六人座電動SUV，其執行長何小鵬表示，今年稍後還將推出人形機器人。該公司還計畫於2027年開始生產飛行汽車。

曾經主導中國汽車市場的外國汽車製造商，如大眾（福士，Volkswagen）、豐田和福特（Ford），如今正努力追趕這個浪潮，其中一些選擇與中國本土企業合作。

另一方面，由於荷莫茲海峽因中東戰事通航不暢，導致銷往中東地區的日本製汽車供應受阻，部分中東汽車經銷商改訂價格便宜2成至4成的中國製汽車，成為中國車廠在中東市場取得突破的機會。

每日經濟新聞報導，在荷莫茲海峽通航受阻下，長期稱霸中東市場的豐田（Toyota）、馬自達（Mazda）、日產（Nissan）、速霸陸（Subaru）等日本車廠相繼減產，甚至暫停中東出口，有中東汽車經銷商因此苦等2個月等不到車進口，無車可售。

報導提到，在等不到日本車的情況下，這些中東汽車經銷商緊急調整採購清單，鎖定中國製汽車，並藉由24日開幕的北京車展，到現場洽談進貨事宜。這代表日系車在中東市場根基鬆動，成為中國車企在中東市場取得突破的機會。

在沙烏地阿拉伯首都利雅德經銷豐田和中國長安汽車、正在北京車展找尋車源的車商阿布杜拉（Abdullah）表示，中國品牌汽車通常比同級的日本、南韓品牌汽車便宜20%到40%，且配備不少，吸引不少沙烏地阿拉伯年輕人購買。

比亞迪執行副總裁李珂在北京車展表示：「即使沒有美國市場，我們也能生存並取得成功。」（路透）