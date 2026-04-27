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蔚來創始人：中國車企仍陷內卷 不拚價格改拚迭代速度

世界日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國電動車產業在電動化與智能化兩個維度同時提速，行業焦點逐漸從價格競爭延伸到產品更新速度。圖為合肥市新橋智能電動汽車產業園蔚來第二工廠新能源汽車生產線。(新華社)
中國電動車產業在電動化與智能化兩個維度同時提速，行業焦點逐漸從價格競爭延伸到產品更新速度。圖為合肥市新橋智能電動汽車產業園蔚來第二工廠新能源汽車生產線。(新華社)

中國電動車產業在電動化與智能化兩個維度同時提速，行業焦點逐漸從價格競爭延伸到產品更新速度。蔚來創始人李斌日前表示，車企面對迭代內卷別無選擇，每次新車切換都充滿糾結，但市場競爭不允許車企漲價，只能在拓展新市場與維護老用戶利益之間做出艱難平衡。

華夏時報報導，2025年中國國內車企集中推出超過300款新車，進入2026年，節奏反而加快，僅3月一個月內，就有80餘場新車或技術發佈。

汽車行業分析師王智分析，電動車行業把汽車從耐用品做成了快消品的邏輯。但是問題根源不在某一家企業，而在於整個行業尚未找到一種既能跟上技術迭代、又不過度透支用戶信任的健康節奏。

新車發布提速，對老車主而言，短周期改款帶來的價值重估，車輛保值率下滑，原有權益受損；潛在消費者的決策周期則被不斷拉長，觀望情緒也上升；對車企而言，則面對快速迭代要付出的高額成本。

數據顯示，2025年頭部新勢力企業全年研發費用率普遍在10%至13%之間。蔚來全年研發費用占營收比重由上一年的19.83%改善至12.12%；理想汽車全年研發投入占比約為10.1%；小鵬汽車全年研發費用94.9億元（人民幣，下同，約13.8億美元），營收767.2億元（約112.2億美元），研發費用率約為12.4%。

另一方面，據中國國家統計局數據，2025年中國汽車行業利潤率已降至4.1%，創下近10年以來的最低水平；進入2026年，前兩個月利潤率進一步下探至2.9%。顯示全行業盈利空間持續收窄。

電動車企快速推出新車提高了成本，電動車開發節奏被壓縮至一年左右，甚至更短。意味車企不僅要持續投入三電系統、智能駕駛、座艙等核心技術，還要在短時間內完成多輪產品迭代，研發資源被不斷分散到多個項目上，難以形成集中突破。且還需承擔產能調整、人員培訓等額外成本。

迭代內捲也磨損中國消費者的信賴，比如極氪001車型在一年多時間內連續三次改款：2023年1月發布2023款，2024年2月上市2024款時，起售價便從30萬元降至26.9萬元，同時還對車款進行升級，「加量降價」的密集操作，導致早期購車者手中的車型快速貶值。讓消費者對車企的信任度持續降低，不少消費者從「品牌粉絲」變成「韭菜」，直接導致旗艦車型極氪001銷量從月銷過萬跌至2000餘台。

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