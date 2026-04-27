歐盟擬立「產業加速法」 陸商務部表達關切揚言反制

歐盟執委會今年3月4日提出「產業加速法」(Industrial Accelerator Act，IAA，大陸譯為「工業加速器法案」）之立法提案，大陸商務部指出，該構成了嚴重的投資壁壘和制度性歧視，如歐方無視中方建議，執意推動其成法，並因此損害中方企業利益，中方將不得不進行反制，堅決維護中國企業合法權益。

根據經濟部國際貿易署資料，「產業加速法」旨在提升對低碳、歐洲製造技術與產品之需求，促進歐盟之製造、企業成長及創造就業。該立法提案尚待經歐洲議會與歐盟理事會協商，正式通過後才能生效。

產業加速法主要內容包括：2030年前將製造業在歐盟GDP占比提升至20%（2024年為14.3%），並強化歐洲韌性、競爭力與經濟安全；透過公共採購與公共誘因機制，提高對低碳與歐洲製造產品與淨零技術之需求等。

為確保外國直接投資有助強化歐盟供應鏈、促進技術轉移並創造優質就業，該法對超過1億歐元之外來投資，且投資來源國在電動車、電池、太陽能與關鍵原物料領域掌握逾全球40%產能，要求須符合包括歐盟持股多數、技術移轉、整合至歐盟價值鏈、創造就業等特定條件。

新華財經日前報導指出，產業加速法首次引入強制技術轉讓、外資持股限制、歐盟本地成分要求等嚴厲條款，被業界廣泛解讀為針對中國的「減速器」。

大陸商務部27日發布新聞稿表示，該部已於4月24日向歐盟執委會正式提交對歐盟產業加速法的評論意見，表達了中方正式立場和嚴正關切。

中方認為，該法對外商投資電池、電動汽車、光伏（太陽能）、關鍵原材料四大新興戰略行業設置諸多限制性要求，並在公共採購和公共支持政策中設置「歐盟原產」的排他性條款，構成嚴重的投資壁壘和制度性歧視。

大陸商務部指出，該法案主要存在以下問題：

一、涉嫌違反最惠國待遇、國民待遇等基本原則；

二、中國投資者將遭受歧視，這有違商業自願和公平競爭等市場經濟基本原則，更有違中歐領導人關於妥處摩擦分歧的重要共識，嚴重影響中國企業對歐投資預期；

三、將拖累歐盟綠色轉型進程，損害歐盟市場的公平競爭，並給多邊貿易規則帶來新的衝擊。

在提交歐盟執委會的評論意見中，大陸商務部建議歐方刪除法案中對外國投資者的歧視性要求、本地含量要求、強制轉讓知識產權和技術要求、公共採購限制政策等內容。呼籲歐方高度重視並認真考慮採納中方提交的評論意見，嚴格遵守世界貿易組織規則，避免歧視性限制措施。

大陸商務部強調，中方將密切關注相關立法進程，並願與歐方就此進行對話溝通。如歐方無視中方建議，執意推動其成法，並因此損害中方企業利益，中方將不得不進行反制，堅決維護中國企業合法權益。