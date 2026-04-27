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漂浮式海上風機 廣東安裝

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

全球單機容量最大的漂浮式海上風電平台「三峽領航號」二十五日在廣東陽江青洲海上風電場水域正式開始安裝。

中新社報導，「三峽領航號」單機容量達十六兆瓦（ＭＷ），是中國自主研發的單機容量最大、技術集成度最高的漂浮式海上風電機組，搭載半潛式浮式基礎平台，平台總長約八十點八五米、型寬九十一點○四米，總重約七千五百三十噸，計畫布設於陽江離岸約八十公里、水深約五十米深遠海域。

「三峽領航號」自四月二十日從廣西北海鐵山港出發，運輸船隊抵達陽江水域後拖航過程面臨距離長、設備體量超大、海況複雜等多重挑戰。陽江海事部門迅速啟動「智慧監管+無人機巡航+動態點驗」立體保障體系，通過遠程監控、現場巡航、交通疏導等方式全程護航。拖航期間，執法人員每四小時完成一輪航跡核驗，及時提醒過往船舶避讓、疏導作業漁船，確保運輸全過程安全平穩。 　　

廣東 廣西 海事

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