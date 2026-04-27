漂浮式海上風機 廣東安裝

大陸電動車產業在電動化與智能化兩個維度同時提速，行業焦點逐漸從價格競爭延伸到產品更新速度。蔚來創始人李斌日前表示，車企面對迭代內卷別無選擇，每次新車切換都充滿糾結，但市場競爭不允許車企漲價，只能在拓展新市場與維護老用戶利益之間做出艱難平衡。

2026-04-26 21:13