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搶攻商機…廣交會搭橋 台企走向全球

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

正在廣州舉行的第一三九屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，多家扎根台灣、深耕外貿的台企攜原創新品集中亮相，憑藉獨特設計與優質工藝，吸引了全球採購商的目光。 　　

中新社報導，「這款產品支持多檔位高度自由調節固定，適配同規格鐵管通用拼裝，結構設計實用便捷，目前該項功能已在台灣取得專利認證」。在旭邦實業有限公司的展位上，該公司執行長吳旻錠向境外採購商展示新款可調節式五金產品。　

來自台灣彰化縣二林鎮的旭邦實業，擁有二千五百平方米廠房與約百名員工，主打鐵塑材質的家用層架及寵物收納用品。依託廣交會龐大的全球客源，該企業產品遠銷日本、澳大利亞等國家和地區。吳旻錠說，二○一五年曾通過廣交會拿下美國採購商一筆五百萬美元的大額訂單，至今仍與該客戶保持著穩定合作。目前企業海外市場整體穩定，本屆展會期間，沙烏地阿拉伯、巴西、巴拿馬等採購商前來詢盤。 　　

總部位於台灣台北的億盛國際企業有限公司主營衛浴產品，走出了一條「台灣設計、大陸製造」的特色之路。該公司業務代表陳燕玲介紹，相比其他地區，大陸的品控更能滿足中高端客戶的需求，而且品質和設計也在持續升級，「這種互補模式讓我們競爭力更強，廣交會是個很好的平台，我們希望能有更多同行來學習和共贏」。 　　

同樣深耕廣交會約十年、來自台灣新北的勞朋企業有限公司，主營瓦斯噴槍產品，其公司業務經理蔡惟丞蔡惟丞表示，公司特別設計了Ｔ字形的噴槍，金屬質感十足，這款產品一亮相就備受歐美客戶青睞，現在美國、西班牙、德國有銷售，年均銷量能達到一萬支。

這些與廣交會相伴十餘載的台商，在見證大陸產業升級的同時，紛紛表達出深化兩岸經貿交流、攜手共贏的期盼。 「我在東莞清溪待了近十年，有很多大陸朋友，兩岸一家親，相處十分融洽」。吳旻錠表示，兩岸經貿互補性強，期盼讓更多台灣企業能藉助廣交會和大陸供應鏈走向全球，希望兩岸能多交流、多合作，大陸企業升級製造，台灣企業深耕原創設計，攜手把產業做得更好。

蔡惟丞表示，大陸企業進步顯著，已從過去的拚價格，轉變為如今的重設計、重品質。下一屆廣交會他還會繼續來，也會推薦更多台灣青年來大陸看看，瞭解真實的發展變化。

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