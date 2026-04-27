寧德：陸「補能」行業全虧損 充電樁／換電站利用率非常低

儘管大陸「補能行業」（電動汽車充電及換電）存在路線之爭，但大陸電池巨頭寧德時代換電業務總經理楊峻表示，目前該行業幾乎全虧損，主因充電樁／換電站利用率非常低。

楊峻表示，核心矛盾主要體現在三方面，首先，資源錯配。充電樁分布不均衡，城市核心區紮堆而高速公路網稀疏，節假日「排隊充電」成為常態；其次，技術路線分歧。超充、換電、家充等模式各自為戰，尚未形成協同網路，使用者補能體驗割裂；第三，能源效率低下。傳統充電站能量轉換環節多，綜合電損率較高，疊加電網擴容成本，進一步擠壓利潤空間。

大陸國家能源局數據顯示，截至2025年底，大陸全國充電設施（槍）2,009.2萬個（公共471.7萬、私人1,537.5萬），年增49.7%；樁車比約2.45：1，增量比1：1.9，基本匹配；今年1月大陸充電設施達2,069.8萬個，年增49.6%。不過利用率很低（平均 <30%，偏遠 <15%）、且呈現供需錯配狀況，節假日很擁堵，但平日多閒置，導致盈利困難。