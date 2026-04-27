中東戰爭導致燃料成本大增、工業活動旺盛 陸南方區域電價大幅上漲

最新數據顯示，4月1日至23日，大陸南方區域現貨電價日前均價達人民幣468元（約新台幣2,153元）/兆瓦時（即新台幣2.153元/度），較3月上漲38%。分析認為，主因源於中東局勢持續惡化，導致燃料成本大幅上升。另外，南方工業活動旺盛，用電量大幅提升，而大陸跨區電力互濟的作用仍難以滿足缺口。

4月1日至23日期間，廣東、廣西、雲南、貴州、海南電力現貨均價分別為人民幣533元、382元、399元、356元、493元／兆瓦時。

每日經濟新聞報導，華北電力大學經濟與管理學院副教授許傳博表示，廣東省電源結構中燃煤與燃氣裝機分別占30.3%和21.9%（截至2025年底），合計超過52%。中東局勢導致長期LNG採購合約暫停執行，加以卡達LNG生產設施因衝突受到破壞，「發電側燃料成本的大幅攀升，經由現貨市場的邊際機組定價機制，直接推高了系統出清價格。」

另一方面，南方地區用電需求增加，除了生產增加，大陸國家能源局顯示，4月以來，大陸南方區域呈現入夏偏早、氣溫偏高特徵，南方電網經營區域的廣東、海南多地用電負荷、用電量持續攀升。

近年「西電東送」為廣東的電力供應提供了重要支撐，但難以緩解電價上漲。一位電力專家表示，4月以來，廣東的用電高峰負荷接近1.3億千瓦，而4月中旬從甘肅、湖南、湖北等多省集中送來的電力最大只有110萬千瓦。「只相當於廣東用電需求的不到1%，這個體量對整體價格幾乎沒有影響。」