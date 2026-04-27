DeepSeek新模型打響價格戰 推進AI代理便宜時代

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）昨（26）日宣布對新發布V4模型開啟大幅價格優惠，輸入價格低至人民幣0.25元（新台幣1.15元）／百萬Token，與海外主流模型形成巨大價差。在今年AI行業整體算力集體漲價背景下，DeepSeek V4打響新一輪「價格戰」。

DeepSeek V4擁有兩大特色，一是它用極低的價格提供了頂級性能，二是在自主可控的大陸國產晶片上完成部署。

湖南日報報導，之前的DeepSeek大模型會出現「讀不完、記不住」的情況，上下文一長就開始邏輯混亂。但V4能一次性讀懂、處理百萬字的內容，相當於一整本紅樓夢扔進去，它能秒懂所有細節、精準回答你的所有問題。

這次V4新模型發布最有產業戰略意義的一件事，是這款模型完成了和華為昇騰、寒武紀等大陸國產AI晶片的適配。

更讓市場震撼的是它的定價，直接擊穿行業底線。據澎湃新聞報導，DeepSeek昨針對頂配的旗艦版V4-Pro模型API開啓2.5折價格特惠，輸入（快取命中）價格為人民幣0.25元／百萬Token，輸入（快取未命中）價格為人民幣3元／百萬Token，輸出價格為人民幣6元／百萬Token，優惠期截至5月5日。

據AI模型API聚合平台Open Router數據顯示，OpenAI最新推出的AI大模型GPT-5.5 Pro加權平均輸入價格為30美元／百萬Token，輸出價格為180美元／百萬Token，從輸入價格就和DeepSeek V4 Pro相差超800倍。

此外，與其他頂級模型對比，包括Anthropic Claude Opus系列、OpenAI GPT-5.4以及谷歌Gemini 3.1 Pro系列在內的主流大模型，其輸出價格區間通常在12至25美元／百萬Token，遠高於DeepSeek-V4-Pro的人民幣6元和V4-Flash的人民幣2元。

此次降價發生在2026年AI行業整體算力成本呈現集體上漲趨勢的背景下。DeepSeek逆勢大幅降價，與行業趨勢形成鮮明對比。V4以「骨折價」殺入市場，很可能引發一輪行業價格戰。

分析指出，DeepSeek並非單純追求低價，而是透過「高價強模型（V4-Pro）+低價快模型（V4-Flash）」的產品組合拳，服務於更宏大的戰略目標，其目的是將大模型競爭從「聊天便宜」推進到「Agent（AI代理）便宜」的時代。