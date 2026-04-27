快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek新模型打響價格戰 推進AI代理便宜時代

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
DeepSeek宣布對新發布V4模型開啟大幅價格優惠。（路透）
DeepSeek宣布對新發布V4模型開啟大幅價格優惠。（路透）

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）昨（26）日宣布對新發布V4模型開啟大幅價格優惠，輸入價格低至人民幣0.25元（新台幣1.15元）／百萬Token，與海外主流模型形成巨大價差。在今年AI行業整體算力集體漲價背景下，DeepSeek V4打響新一輪「價格戰」。

DeepSeek V4擁有兩大特色，一是它用極低的價格提供了頂級性能，二是在自主可控的大陸國產晶片上完成部署。

湖南日報報導，之前的DeepSeek大模型會出現「讀不完、記不住」的情況，上下文一長就開始邏輯混亂。但V4能一次性讀懂、處理百萬字的內容，相當於一整本紅樓夢扔進去，它能秒懂所有細節、精準回答你的所有問題。

這次V4新模型發布最有產業戰略意義的一件事，是這款模型完成了和華為昇騰、寒武紀等大陸國產AI晶片的適配。

更讓市場震撼的是它的定價，直接擊穿行業底線。據澎湃新聞報導，DeepSeek昨針對頂配的旗艦版V4-Pro模型API開啓2.5折價格特惠，輸入（快取命中）價格為人民幣0.25元／百萬Token，輸入（快取未命中）價格為人民幣3元／百萬Token，輸出價格為人民幣6元／百萬Token，優惠期截至5月5日。

據AI模型API聚合平台Open Router數據顯示，OpenAI最新推出的AI大模型GPT-5.5 Pro加權平均輸入價格為30美元／百萬Token，輸出價格為180美元／百萬Token，從輸入價格就和DeepSeek V4 Pro相差超800倍。

此外，與其他頂級模型對比，包括Anthropic Claude Opus系列、OpenAI GPT-5.4以及谷歌Gemini 3.1 Pro系列在內的主流大模型，其輸出價格區間通常在12至25美元／百萬Token，遠高於DeepSeek-V4-Pro的人民幣6元和V4-Flash的人民幣2元。

此次降價發生在2026年AI行業整體算力成本呈現集體上漲趨勢的背景下。DeepSeek逆勢大幅降價，與行業趨勢形成鮮明對比。V4以「骨折價」殺入市場，很可能引發一輪行業價格戰。

分析指出，DeepSeek並非單純追求低價，而是透過「高價強模型（V4-Pro）+低價快模型（V4-Flash）」的產品組合拳，服務於更宏大的戰略目標，其目的是將大模型競爭從「聊天便宜」推進到「Agent（AI代理）便宜」的時代。

大陸 巨大 晶片

延伸閱讀

價格屠夫…DeepSeek新模型上秀 定價僅OpenAI產品百分之一

國務院示警全球：DeepSeek等中國企業 竊取美國AI模型

相關新聞

動能改善…陸GDP增長 外資機構上調至4.9%

大陸第一季多項經濟運行指數表現超過預期，多家外資機構近期紛紛調高大陸今年全年ＧＤＰ增長數據，並把人民幣資產正由「可選配置」逐步轉向全球資產配置的重要組成。

DeepSeek新模型打響價格戰 推進AI代理便宜時代

大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）昨（26）日宣布對新發布V4模型開啟大幅價格優惠，輸入價格低至人民幣0.25元（新台幣1.15元）／百萬Token，與海外主流模型形成巨大價差。在今年AI行業整體算力集體漲價背景下，DeepSeek V4打響新一輪「價格戰」。

中東戰爭導致燃料成本大增、工業活動旺盛 陸南方區域電價大幅上漲

最新數據顯示，4月1日至23日，大陸南方區域現貨電價日前均價達人民幣468元（約新台幣2,153元）/兆瓦時（即新台幣2.153元/度），較3月上漲38%。分析認為，主因源於中東局勢持續惡化，導致燃料成本大幅上升。另外，南方工業活動旺盛，用電量大幅提升，而大陸跨區電力互濟的作用仍難以滿足缺口。

華為分拆 算力「獨角獸」將上市 超聚變完成 IPO 輔導工作

大陸證監會網站顯示，華為分拆的算力「獨角獸」超聚變公司，首次公開發行股票及上市輔導工作已完成。估值方面，長城戰略諮詢預估超聚變公司估值約89億美元（新台幣2,827億元）。

搶攻商機…廣交會搭橋 台企走向全球

正在廣州舉行的第一三九屆中國進出口商品交易會（廣交會）上，多家扎根台灣、深耕外貿的台企攜原創新品集中亮相，憑藉獨特設計與優質工藝，吸引了全球採購商的目光。

漂浮式海上風機 廣東安裝

全球單機容量最大的漂浮式海上風電平台「三峽領航號」二十五日在廣東陽江青洲海上風電場水域正式開始安裝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。