動能改善…陸GDP增長 外資機構上調至4.9%

大陸第一季多項經濟運行指數表現超過預期，多家外資機構近期紛紛調高大陸今年全年ＧＤＰ增長數據，並把人民幣資產正由「可選配置」逐步轉向全球資產配置的重要組成。

據大陸國家統計局多項數據，第一季大陸經濟增長超預期，內需亦呈現改善，第一季固定資產投資年增百分之一點七，其中基建投資與製造業投資均有所回升。此外，出口勢頭強勁及房地產市場企穩等因素下，多國機構陸續更新對大陸經濟與出口前景評估。

德意志銀行大中華區首席經濟學家熊奕及其團隊在最新研報中表示，將二○二六年大陸全年實際ＧＤＰ增長預測上調○點四個百分點至百分之四點九，名義ＧＤＰ增長預測則上調至百分之六點五，為二○二二年以來最高水準。熊奕指，大陸經濟今年第一季呈現「量價齊升」態勢，通膨回升趨勢確立，有助改善企業盈利與居民收入。

在消費方面，渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽認為，政策正由短期刺激轉向長期機制建設，包括提升居民收入、完善社保體系及拓展服務消費，以穩定內需並降低預防性儲蓄。熊奕亦指出，娛樂休閒、醫療保健與公共服務等領域仍具較大成長空間，若能持續突破，將有助提升整體內需動能。

券商中國指出，在地緣政治持續波動下，大陸第一季經濟數據優於預期，提升全球資金配置大陸資產意願。

多家外資機構認為，隨著大陸經濟動能改善、內需結構優化與制度型開放推進，人民幣資產正從「可選項」逐步轉向「必選項」，長期配置趨勢愈加明確。報導稱，在全球地緣政治風險上升背景下，資金正尋求美元以外的配置標的。

丁爽表示，當前境外投資者尋找可替代安全資產的需求較為強烈，人民幣資產吸引力正在提升，未來將成為全球資產配置中不可或缺的一部分，有望成為全球資產配置的重要組成。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強近期則表示，在全球再配置趨勢下，資金正逐步降低對美元資產依賴，大陸資產有望持續吸引外資流入。