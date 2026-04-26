不拼價格拼新車推出速度 陸車企陷迭代內捲

大陸電動車產業在電動化與智能化兩個維度同時提速，行業焦點逐漸從價格競爭延伸到產品更新速度。蔚來創始人李斌日前表示，車企面對迭代內卷別無選擇，每次新車切換都充滿糾結，但市場競爭不允許車企漲價，只能在拓展新市場與維護老用戶利益之間做出艱難平衡。

華夏時報報導，2025年大陸國內車企集中推出超過300款新車，進入2026年，節奏反而加快，僅3月一個月內，就有80餘場新車或技術發佈。

汽車行業分析師王智分析，電動車行業把汽車從耐用品做成了快消品的邏輯。但是問題根源不在某一家企業，而在於整個行業尚未找到一種既能跟上技術迭代、又不過度透支用戶信任的健康節奏。

新車發布提速，對老車主而言，短周期改款帶來的價值重估，車輛保值率下滑，原有權益受損；潛在消費者的決策周期則被不斷拉長，觀望情緒也上升；對車企而言，則面對快速迭代要付出的高額成本。

數據顯示，2025年頭部新勢力企業全年研發費用率普遍在10%至13%之間。蔚來全年研發費用佔營收比重由上一年的19.83%改善至12.12%；理想汽車全年研發投入佔比約為10.1%；小鵬汽車全年研發費用94.9億元，營收767.2億元，研發費用率約為12.4%。

另一方面，據大陸國家統計局數據，2025年大陸汽車行業利潤率已降至4.1%，創下近十年以來的最低水平；進入2026年，前兩個月利潤率進一步下探至2.9%。顯示全行業盈利空間持續收窄。

電動車企快速推出新車提高了成本，電動車開發節奏被壓縮至一年左右，甚至更短。意味車企不僅要持續投入三電系統、智能駕駛、座艙等核心技術，還要在短時間內完成多輪產品迭代，研發資源被不斷分散到多個項目上，難以形成集中突破。且還需承擔產能調整、人員培訓等額外成本。

迭代內捲也磨損大陸消費者的信賴，比如極氪001車型在一年多時間內連續三次改款：2023年1月發布2023款，2024年2月上市2024款時，起售價便從人民幣30萬元降至26.9萬元，同時還對車款進行升級，「加量降價」的密集操作，導致早期購車者手中的車型快速貶值。讓消費者對車企的信任度持續降低，不少消費者從「品牌粉絲」變成「韭菜」，直接導致旗艦車型極氪001銷量從月銷過萬跌至2,000餘台。