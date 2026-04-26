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荷莫茲海峽不暢...日本車銷中東受阻 大陸車趁機搶市場

中央社／ 台北26日電

中國媒體報導，由於荷莫茲海峽因中東戰事通航不暢，導致銷往中東地區的日本製汽車供應受阻，部分中東汽車經銷商改訂價格便宜2成至4成的中國製汽車，成為中國車廠在中東市場取得突破的機會。

每日經濟新聞報導，在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）通航受阻下，長期稱霸中東市場的豐田（Toyota）、馬自達（Mazda）、日產（Nissan）、速霸陸（Subaru）等日本車廠相繼減產，甚至暫停中東出口，有中東汽車經銷商因此苦等2個月等不到車進口，無車可售。

報導提到，在等不到日本車的情況下，這些中東汽車經銷商緊急調整採購清單，鎖定中國製汽車，並藉由24日開幕的北京車展，到現場洽談進貨事宜。這代表日系車在中東市場根基鬆動，成為中國車企在中東市場取得突破的機會。

這則報導說，在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）經銷豐田和中國長安汽車、正在北京車展找尋車源的車商阿布杜拉（Abdullah）表示，因為豐田車源急劇減少，馬上就面臨無車可賣，他目前挪出公司展廳大部分空間來銷售長安汽車。

阿布杜拉說，中國品牌汽車通常比同級的日本、韓國品牌汽車便宜20%到40%，且配備不少，吸引不少沙烏地阿拉伯年輕人購買。

市場 日本 中東

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