陸央行公開市場MLF操作首現縮量續作 機構：非政策轉向

中國人民銀行（大陸央行）4月中期借貸便利（MLF）操作在人民幣6,000億元（單位下同）到期背景下縮量續作2,000億元，並結合買斷式逆回購操作，合計回籠中期流動性6,000億元。分析稱，此舉是為引導資金利率回歸政策利率附近，屬流動性調節節奏變化。當前資金面仍偏鬆，央行長端流動性工具邊際收力，但整體並不改變流動性合理格局。

中國商報指，大陸央行27日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展人民幣4,000億元MLF操作，期限為1年期。鑒於4月有6,000億元MLF到期，當月央行淨回籠2,000億元，為連續13個月加量續作後首次縮量。同時結合買斷式逆回購操作，4月兩項工具合計回籠中期流動性6,000億元。

東方金誠王青表示，4月MLF縮量續作為年內首次轉變，結合逆回購後中期流動性淨回籠擴大，但仍需從整體資金面判斷政策意圖。報導並指，3月以來資金面持續寬鬆，DR001低於1.3%，同業存單收益率跌破1.5%。王青指出，今年前兩月央行淨投放中長期流動性2.05萬億元，但一季度信貸偏溫和，疊加4月為信貸小月，使資金面進一步偏鬆。

中信證券首席經濟學家明明團隊分析，3月來伴隨資金面大幅寬鬆，大陸央行長端流動性工具整體收力，不過MLF淨回籠則是今年以來的首次。在信貸需求偏弱、特別國債供給未超預期的環境下，資金市場持續寬鬆，當前1年期同業存單利率仍然處於1.45%以下。

王青認為，相關操作屬節奏調整，重在引導利率回歸政策利率附近，並不意味流動性基調改變。報導引述業內人士指出，不宜僅依單一公開市場操作變動判斷貨幣政策是否轉向，央行將根據流動性與市場運行情況靈活調整工具組合。 聯合資信研報則預計，2026年LPR將呈現穩中有降態勢，年內或有1次至2次降息。同時，央行將更多運用公開市場操作等多種貨幣工具。

此外，另有專家指出，受外部地緣政治衝突對全球經濟拖累影響，下半年大陸出口或承壓，屆時穩增長政策可能加碼，政策性降息機率上升，幅度預估約10至20個基點，並可能帶動LPR下調。

值得關注的是，人行行長潘功勝近日表示，要推動央行事業高質量發展，整治金融機構「內卷式」競爭，並統籌推動地方政府融資平台債務及金融風險化解。另4月24日人行等八部門聯合印發《金融產品網絡營銷管理辦法》，將於2026年9月30日實施，以強化金融網絡營銷監管。