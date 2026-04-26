快訊

獨／國1竹北段遊覽車追撞大貨車 26名乘客國道驚魂幸無人傷

抓到了！台中地院旁槍響一人腹部中彈 涉案槍手住家落網

充分考量業者及旅運需求 民航局：兩岸直航已開放28個航點

聽新聞
0:00 / 0:00

陸前談判代表：中美實力縮小 兩國平等相待已有基礎

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外經貿部前副部長龍永圖26日表示，儘管雙方仍有分歧甚至衝突，但隨著力量對比變化與交流增加，他對雙邊關係前景持樂觀態度，認為加強溝通有助減少誤判、維持理性穩定。（圖／大陸全球化智庫CCG微信公眾號資料照）
大陸外經貿部前副部長龍永圖26日表示，儘管雙方仍有分歧甚至衝突，但隨著力量對比變化與交流增加，他對雙邊關係前景持樂觀態度，認為加強溝通有助減少誤判、維持理性穩定。（圖／大陸全球化智庫CCG微信公眾號資料照）

美國總統川普預計5月14日至15日訪問中國大陸。對於中美關係，大陸外經貿部前副部長、首席談判代表龍永圖26日表示，強者和弱者不太可能相互尊重，但這些年來中國迅速發展，中美兩國實力在縮小，兩國相互尊重、平等相待已有基礎。

據中新社，龍永圖26日在北京出席第12屆中國與全球化研討會表示，中美是全球最大的兩個經濟體，中美關係好，有利於全球化發展。他指出，目前中美兩國雖然還有很多分歧，但由於雙方力量對比日益縮小，也有通過交流尋求共同利益的願望，因此他對兩國關係前景保持樂觀。

龍永圖認為，中美兩國必須互相尊重、平等相待。他並指出，在重視實際利益的現實當中，強者和弱者不太可能相互尊重。這些年來中國迅速發展，特別在新興技術力量的推動下，中美兩國硬實力和軟實力的差距都在縮小，兩國相互尊重、平等相待有了基礎。

龍永圖也強調加強溝通、減少誤判的重要性。他認為，由於歷史文化、社會制度和意識形態的不同，中美兩國肯定會有分歧甚至衝突。不過，只要能夠加強溝通，哪怕最困難的時候也能坐在一起，龍永圖認為，中美就可以減少許多誤判，從而使關係保持一個理性、穩定的狀態。

龍永圖說，儘管「世界大得很，事情複雜得很」，但中美兩國總能從錯綜複雜的利益交織當中找到共同的利益。他指出，共同的利益找到了，雙方就可能建立一個穩定、健康、可持續的關係。

此前，據中國青年報，美國外交政策協會高級研究員卡什梅里22日在中國人民大學重陽金融研究院舉辦的論壇上指出，目前中美關係最嚴重問題是「相互理解的缺失」，部分美國社會對中國仍存刻板印象，影響雙方認知與溝通品質。

卡什梅里回顧1971年「乒乓外交」時期的決策稱，認為當時美中領導層在高度不確定環境下仍能推動關係破冰，顯示政治決策在關鍵時刻的重要性。他亦提到，近期中國舉辦相關紀念活動，反映雙方仍存在一定交流基礎。

此外，卡什梅里提到，中美兩國合計占全球經濟比重超過1/3，雙方既是競爭關係，也具有高度相互依存。他指出，競爭本身有助於推動創新與效率提升，但對於兩個核大國而言，持續對抗的代價極高，因此維持基本互動與溝通仍具必要性。全球化進程不會消失，中美之間的經貿聯繫與產業互動仍深度交織，短期內難以脫鉤，雙方關係仍需在競爭與合作之間尋求平衡。

北京 川普 美國

延伸閱讀

北京戰略收縮／中東變局 北京優先維護中美關係

建交65年 習近平：寮國是「周邊外交」重要方向

建交65年再升溫 習近平：寮國是「周邊外交」重要方向

北京戰略收縮／道義不敵利益 陸助伊朗有難題

相關新聞

華為分拆 算力「獨角獸」將上市 超聚變完成 IPO 輔導工作

大陸證監會網站顯示，華為分拆的算力「獨角獸」超聚變公司，首次公開發行股票及上市輔導工作已完成。估值方面，長城戰略諮詢預估超聚變公司估值約89億美元（新台幣2,827億元）。

陸央行公開市場MLF操作首現縮量續作 機構：非政策轉向

中國人民銀行（大陸央行）4月中期借貸便利（MLF）操作在人民幣6,000億元（單位下同）到期背景下縮量續作2,000億元，並結合買斷式逆回購操作，合計回籠中期流動性6,000億元。分析稱，此舉是為引導資金利率回歸政策利率附近，屬流動性調節節奏變化。當前資金面仍偏鬆，央行長端流動性工具邊際收力，但整體並不改變流動性合理格局。

陸前談判代表：中美實力縮小 兩國平等相待已有基礎

美國總統川普預計5月14日至15日訪問中國大陸。對於中美關係，大陸外經貿部前副部長、首席談判代表龍永圖26日表示，強者和弱者不太可能相互尊重，但這些年來中國迅速發展，中美兩國實力在縮小，兩國相互尊重、平等相待已有基礎。

AI驅動半導體鏈重組 大陸製程與先進封裝同步擴張

在人工智慧（AI）帶動算力需求持續升溫，推動全球半導體產業鏈在製程與封裝兩端加速演進。ASML全球執行副總裁、中國區總裁沈波指出，全球新增訂單保持強勁，市場動能由需求端轉向供應鏈與產能匹配競逐，三維集成與先進封裝成為客戶投入重點。同時，中國經營報指，在後摩爾時代，先進封裝已由「附屬環節」轉為晶片性能關鍵路徑，AI算力需求推動相關產業升溫並帶動大陸本土封測企業擴張。

中東戰衝擊 義烏訂單跌逾50% 中東商在京車展「補貨」

中東戰事衝擊中國外貿市場，有「世界超市」之稱的浙江省義烏市跨境電商協會統計，近一個多月部分面向中東的訂單較去年同期下滑逾五成，有小型百貨供應商今年齋月訂單量不到往年的10%，即90％訂單消失，商家營收銳減甚至面臨停業壓力。而在北京車展上，則湧現中東等多國汽車經銷商扎堆搶貨。他們說，日系車企因荷莫茲海峽斷航集體斷供，危機下他們緊急以中國品牌取代「豐田」們，即使繞道也要趕緊飛來北京車展「補貨」。

北京批美濫用芯片出口管制 專家：中庫存可撐6年

美國眾議院外交事務委員會通過「硬件技術控制多邊協同法案」（簡稱MATCH法案）等多項出口管制法案，據外媒報導，此舉旨在防止中國獲取先進半導體技術。對此，中國商務部新聞發言人25日表示，中方一貫反對任何泛化國家安全、濫用出口管制的行為；相關法案如果最終出台，中方將堅決採取必要措施，堅定維護中國企業合法正當權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。