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AI驅動半導體鏈重組 大陸製程與先進封裝同步擴張

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為ASML全球執行副總裁、中國區總裁沈波。（圖／取自第一財經）
圖為ASML全球執行副總裁、中國區總裁沈波。（圖／取自第一財經）

在人工智慧（AI）帶動算力需求持續升溫，推動全球半導體產業鏈在製程與封裝兩端加速演進。ASML全球執行副總裁、中國區總裁沈波指出，全球新增訂單保持強勁，市場動能由需求端轉向供應鏈與產能匹配競逐，三維集成與先進封裝成為客戶投入重點。同時，中國經營報指，在後摩爾時代，先進封裝已由「附屬環節」轉為晶片性能關鍵路徑，AI算力需求推動相關產業升溫並帶動大陸本土封測企業擴張。

第一財經指，沈波表示，大陸客戶正在三維集成與先進封裝領域投入更多資源。「在全球範圍內，ASML的新增訂單保持強勁。」他回顧，去年第三季公司對前景仍持「謹慎樂觀」，但至第四季尤其11月後，半導體行業動能明顯轉強，AI需求快速上升。

沈波提到，近期與科技企業交流時，對方反映「每天都有新應用與需求出現」，產業關注焦點已由需求本身轉向供應鏈與產能匹配能力。他指出，AI正推動半導體進入新一輪增長周期，目前產業在依循兩條路徑尋求突破創新：「二維微縮」與「三維集成」雙路徑並行發展。

在供應端，沈波表示，對ASML而言，公司面臨著一項挑戰，那便是產能。光刻機是項長周期業務，部分型號設備從組織供應鏈到最終交付，需要花費短則數月長則兩年以上時間。在「供不應求」的同時，ASML在一季度財報中已將2026年全年營收預期上調至360億到400億歐元區間。

談及大陸市場，沈波指出，過去數年大陸業務占ASML全球比重一度超過30%，今年計劃在中國招聘約300人。他並觀察到，前後段製程協同加深，部分傳統封裝企業亦進入設備客戶體系。

他表示，尤其是大陸客戶正加大在三維集成與先進封裝投入，透過晶片堆疊與架構創新提升性能。晶片性能亦不僅取決於製程節點，還與封裝與系統整合相關，產業仍處於多路徑探索階段，未知遠遠大於已知，不過這也代表著更大的創新機會。

在此背景下，中國經營報指出，大陸AI算力需求推動先進封裝升溫。其中盛合晶微半導體近日於科創板上市，募資約50億元，上市首日股價大幅上漲，芯粒多晶片集成封裝已成主要營收來源。

報導並援引數據指出，該公司在大陸2.5D先進封裝領域市占率約85%。業內認為，隨AI與高性能計算需求擴張，芯粒封裝正由移動終端轉向AI伺服器與數據中心應用。

技術面上，後摩爾時代推動封裝由傳統鍵合轉向2.5D與3D IC架構，以提升晶片互聯密度支撐算力需求。此外，中國經營報指出，儘管大陸封裝市場仍主要以傳統封裝為主，大陸先進封裝占比2024年約15.5%，但隨產業投入增加，預計2029年將升至22.9%。

AI帶動算力需求升溫，推動半導體產業鏈轉向製程與先進封裝共同發展。第一財經指出，ASML指訂單維持強勁，市場由需求轉向供應鏈與產能競逐；中國經營報則稱，先進封裝在後摩爾時代轉為性能關鍵，AI需求帶動相關產業升溫。（路透）
AI帶動算力需求升溫，推動半導體產業鏈轉向製程與先進封裝共同發展。第一財經指出，ASML指訂單維持強勁，市場由需求轉向供應鏈與產能競逐；中國經營報則稱，先進封裝在後摩爾時代轉為性能關鍵，AI需求帶動相關產業升溫。（路透）

半導體 ASML 大陸

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