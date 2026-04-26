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DeepSeek-V4發布 陸媒：最大意義國產算力替代

中央社／ 台北26日電

中國人工智慧（AI）模型DeepSeek-V4日前發布。中國媒體指出，其最大意義是利用國產算力進行推理，帶動中國本土AI產業鏈發展，多家相關公司股價都出現大漲。

中國AI新創公司DeepSeek在24日正式發布最新版本模型，按大小分為兩個版本：DeepSeek-v4-Pro和deepSeek-v4-Flash。

據公開報導，DeepSeek V4原生搭配華為昇騰晶片，在推理上完全根據國產算力完成。DeepSeek-V4擁有百萬字超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實現中國國內與開源領域的領先。

當天，中國AI產業鏈集體大漲，摩爾線程、壁仞科技、天數智芯、海光信息等均實現上漲。晶圓代工的中芯國際H股單日漲幅達10.01%，華虹半導體H股單日漲幅更是超過15%。

每日經濟新聞25日評論指出，DeepSeek V4真正的價值不在模型本身，而在於其背後的供應鏈邏輯；它並非用模型能力讓世界驚艷，而是讓中國的AI用戶能低成本調用Token（詞元）。DeepSeek這一次邁出的，是利用國產算力進行推理、刺激中國AI產業鏈的重要一步。

新京報25日也評論，中國最先進的開源大模型在推理階段實現了國產替代，這才是DeepSeek V4發布背後更值得關注的訊號。

文章說，這種替代產生了雙向價值。一方面，國產大模型的大規模採用，為國產算力晶片提供了真實的壓力測試場景和持續的需求拉動；算力供給能力的提升，又反過來為模型的規模化部署和降價普及創造了條件。

DeepSeek在發布中明確表示，受限於高端算力，V4-Pro的服務吞吐十分有限，預計下半年昇騰950超節點批量上市後，V4-Pro的價格會大幅下調。

這篇評論說，DeepSeek V4與國際頂尖閉源模型之間的能力仍有差距。國產算力在訓練側的大規模應用，目前也仍屬起步，從個案到行業慣例，還有相當距離。

AI DeepSeek

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