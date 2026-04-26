看多人民幣資產配置升溫 外資上調大陸GDP至4.9%

在全球地緣政治不確定性升高、美元資產波動加劇之際，多家外資機構近期陸續更新對大陸經濟與出口前景評估，並認為人民幣資產正由「可選配置」逐步轉向全球資產配置的重要組成。其中，德意志銀行大中華區首席經濟學家熊奕及其團隊在最新研報中表示，將2026年大陸全年實際GDP增長預測上調0.4個百分點至4.9%，名義GDP增長預測則上調至6.5%，為2022年以來最高水準。

券商中國指出，在地緣政治持續波動下，大陸第一季經濟數據優於預期，提升全球資金配置大陸資產意願。渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽表示，當前境外投資者尋找可替代安全資產的需求較為強烈，「人民幣資產未來將成為全球資產配置中不可或缺的一部分」。

基於第一季大陸經濟增長超預期、出口勢頭強勁及房地產市場企穩等因素，德意志銀行大中華區首席經濟學家熊奕及其團隊在最新研報中表示，將2026年大陸全年實際GDP增長預測上調0.4個百分點至4.9%，名目GDP增長預測上調至6.5%，為2022年以來最高水準。熊奕指，大陸經濟今年第一季呈現「量價齊升」態勢，通膨回升趨勢確立，有助改善企業盈利與居民收入。

同時，大陸內需亦呈現改善。大陸國家統計局數據顯示，第一季固定資產投資年增1.7%，其中基建投資與製造業投資均有所回升。丁爽表示，這與財政政策前置發力及「十五五」規劃重大項目落地有關。

在消費方面，丁爽認為，政策正由短期刺激轉向長期機制建設，包括提升居民收入、完善社保體系及拓展服務消費，以穩定內需並降低預防性儲蓄。熊奕亦指出，娛樂休閒、醫療保健與公共服務等領域仍具較大成長空間，若能持續突破，將有助提升整體內需動能。

此外，多家外資機構認為，隨著大陸經濟動能改善、內需結構優化與制度型開放推進，人民幣資產正從「可選項」逐步轉向「必選項」，長期配置趨勢愈加明確。報導稱，在全球地緣政治風險上升背景下，資金正尋求美元以外的配置標的，但目前仍缺乏可完全替代美國市場深度與流動性的資產。

丁爽表示，人民幣國際化仍屬漸進過程，但隨收益率回升與市場開放擴大，人民幣資產吸引力正在提升，有望成為全球資產配置的重要組成。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強繼近期則表示，在全球再配置趨勢下，資金正逐步降低對美元資產依賴，大陸資產有望持續吸引外資流入，這一趨勢是「全球多元化配置的必然結果」。華僑銀行則認為，人民幣國際化仍有提升空間，未來多邊化發展值得關注。