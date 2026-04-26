大陸「十五五」開局之年 北上廣深首季 GDP 增逾5%

大陸「十五五」開局之年首季度，北京、上海、廣州及深圳四座一線城市都交出不錯的成績單，第1季GDP增速均高於全大陸平均的5%。

其中廣州以6%的增速位列四座城市之首，也是時隔五年首次同時跑贏全大陸的5%和全廣東省的4.6%增速。北京、上海的增速為5.9%，深圳增速為5.8%，其中，上海實現近五年來第1季最快增速，北京、深圳均高於去年同期和去年全年。

澎湃新聞報導，從其他數據來看，工業、投資、消費等，四座城市的表現也大體上優於全大陸。

上海交通大學安泰經濟與管理學院、中國發展研究院副研究員鍾輝勇表示，第1季一線城市經濟「開門紅」一方面說明宏觀政策正在更順暢地傳導到生產、消費、投資和預期端。

另一方面也說明大陸經濟的核心增長極在修復，尤其是先進製造業、現代服務業、外貿和消費場景的活力都在回升。

鍾輝勇認為，一線城市不僅體量大，而且在資金、人才、技術、訂單和消費趨勢上都有很強的外溢效應，它們一旦穩住並回暖，往往代表企業信心、就業改善和產業鏈協同會更快向周邊和全大陸擴散。這些都具有比較強的風向標意義。

中國（深圳）綜合開發研究院區域發展規劃研究所所長劉祥表示，大陸產業比較集聚，一線城市是整個大陸經濟的壓艙石和動力源，如果它們的發展速度比較快、發展品質比較高，對全大陸的經濟發展都具有重大的推動作用。

從工業數據看，第1季北京、上海、深圳、廣州的規模以上工業增加值分別年增5.3%、6.2%、8.7%、6.5%，除北京外，均高於全大陸增速的6.1%，深圳領跑一線城市。

深圳繼續穩坐大陸「工業第一市」，在全市規模以上工業增加值年增率，比去年全年加快3.3個百分點之外，高技術產品產量保持快速增長，其中，工業機器人、3D列印設備、鋰離子電池產品產量分別增長74.2%、71.8%、25.9%。

上海、廣州第1季的工業數據打了個「翻身仗」。上海規上工業增加值增速不僅是近五年來最高的第1季工業增速，也是近年來上海規上工業首次高於全大陸規上工業、高於全市GDP的增速；廣州則為2023年以來單季最高增速。

鍾輝勇認為，上海工業支撐作用增強主要是積體電路、人工智慧、生物醫藥三大先導產業增長較快，再加上汽車、高端裝備等行業支撐帶動工業增長的品質明顯提升。