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台廠旗下 鄭州合晶新產線6月投產

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

台灣合晶旗下在A股上市的上海合晶的全資子公司鄭州合晶，二期專案12吋矽晶圓生產線全線測試完成，和意向客戶的測試認證對接工作也在同步進行，預計6月投產。

河南日報旗下智慧財經全媒體平台「大河財立方」報導，鄭州合晶成立於2017年，主要從事8吋、12吋單晶矽拋光片及外延片的矽晶圓研發設計和生產銷售，是上海合晶的全資子公司。

鄭州合晶董事長鍾佑生表示，2017年上海合晶計畫在上海以外的境內其他地區開設大矽片工廠，當時不少地方政府聞訊趕來，最終被鄭州航空港區的誠意打動，設立鄭州合晶，並於2018年動土建設一期廠、2019年投產，2021年滿產滿銷實現盈利。

在他看來，鄭州航空港區的區位優勢突出，空運、陸運等交通物流基礎設施完善，物流周轉效率高；依託中部地區龐大的產業腹地和便利的全國供應鏈協同條件，為企業生產運營提供良好支撐，鄭州合晶整體發展基本達成專案設立時的預期目標。

根據上海合晶2025年財報，鄭州合晶營收、淨利潤分別為人民幣5億元、3,454萬元，分別年增23%、129%。

目前8吋外延片是鄭州公司的主力產品，並累積了一定的客戶優勢，主要用在車用晶片等功率器件領域；該公司12吋半導體矽晶圓已通線，主要運用在圖像感測器、邏輯晶片等領域。

與8吋外延片相比，12吋半導體矽晶圓不僅是尺寸變大，還在表面品質、潔淨度、平坦度等參數上有更高要求，因此在工程工藝等方面要求更嚴格。

拋光片又稱為「裸晶圓」。外延片是經過精密拋光處理的半導體襯底與在其表面生長的高品質外延層的結合體，是製造高端晶片、功率器件等產品的關鍵載體。

廣義上的晶圓包含拋光片與外延片，人們常見有紋路的晶圓，是經晶圓廠對外延片進一步處理、刻滿電路的加工後晶圓。刻有完整電路圖案的晶圓，後續經切割、封裝與測試後，會被分割成一顆顆獨立的晶片，最終應用於各類電子設備中。

上海 董事長

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