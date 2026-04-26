大陸企業紛加碼「樂園化」布局 強化沉浸式體驗

位於北京的泡泡瑪特城市樂園新區域將於近期開放，近兩年，蜜雪集團、名創優品等大陸消費企業加碼「樂園化」布局，強化沉浸式體驗延伸IP價值、拉動商品銷售等。

泡泡瑪特城市樂園位於北京朝陽公園，2023年9月開園，2025年年初封閉部分區域進行升級，預計本月底開放新區域，三個月後全面開放。2027年還將啟動二期建設。

據了解，泡泡瑪特城市樂園在2025年上半年的客流就超過2024年全年總和，最終2025年全年客流量年增70%。非親子家庭遊客占比接近60%，非本地遊客占比58%。泡泡瑪特國際集團副總裁、城市樂園總經理胡健表示，城市樂園2024年就已實現盈利，並強調公司不把盈利當作最主要指標，「樂園不是一個作業，而是一個作品」。

除了泡泡瑪特，大陸消費企業紛紛加碼「樂園化」布局。蜜雪冰城首家「雪王室內樂園」落地河南鄭州，選址在蜜雪集團總部。

名創優品則是聚焦於線下門市改造，推出「樂園系」門市，這類門市的規模更大，IP產品比例超過七成，更強調商品的獨家和限量，與用戶的體驗、打卡等屬性。

中國主題公園研究院院長林煥傑分析，以雪王樂園來說，並非傳統意義上的主題公園，其性質更接近於品牌空間化的體驗中心或產品展示基地，其核心功能仍是品牌延伸與展示，而非提供綜合性主題娛樂體驗。