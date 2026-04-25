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中東戰事衝擊大陸外貿 義烏訂單腰斬

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
根據義烏市跨境電子商務協會初步統計，過去一個多月，部分商家中東市場訂單比去年同期下降了50％。（取材自澎湃新聞／義烏市政府新聞辦供圖）
根據義烏市跨境電子商務協會初步統計，過去一個多月，部分商家中東市場訂單比去年同期下降了50％。（取材自澎湃新聞／義烏市政府新聞辦供圖）

中東戰事衝擊大陸外貿市場，義烏市跨境電商協會統計，近一個多月部分面向中東的訂單較去年同期下滑逾五成，客商數量亦明顯減少，部分商家營收銳減甚至面臨停業壓力。

《中國新聞週刊》報導，中東戰事爆發，相關風險也迅速傳導至中國大陸的外貿端。根據義烏市跨境電子商務協會初步統計，過去一個多月，部分商家中東市場訂單比去年同期下降了50％。

中東地區經濟結構高度依賴進出口，而中國是其最重要的進口來源國。據智庫報告，中國2025年對中東地區貨物出口額達2,972.1億美元，年增10.2％。其中，2025年義烏對中東市場出口額為1,093.7億元，年增22.2％。伊拉克、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等，都是義烏在中東的主要貿易夥伴。

不只傳統外貿受影響，義烏跨境電商協會會長徐儼此前表示，協會內部面向中東市場的商家，訂單明顯下滑，部分中東地區訂單量比去年同期下降超50％。

中東客戶的身影也正在減少。有商家觀察，近期中東客戶減少約五成。原本以中東市場為主的店家，因營業額銳減、利潤降低，正面臨關停歇業的現實壓力。

為求生存，加上戰後原油供應緊張、下游化工原料價格應聲上漲，許多外貿商選擇減少出貨，一家家電出口商提到，今年塑膠原料價格已上漲至少30％，去年銅價上漲30％，這兩樣剛好是家電的主要原料，直接將採購成本抬升了近三成。

戰爭帶來的不確定性也正在改變大陸外貿商出貨節奏。有商家表示，每年第二旺季從六、七月開始，為海外聖誕消費備貨，大陸工廠八、九月生產，以保證10月前發貨。但目前線上線下訂單銳減，戰爭結束時間不明，整個備貨計劃陷入觀望。

沙烏地阿拉伯 風險 大陸

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