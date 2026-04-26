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陸4月PMI恐重返收縮
中國大陸國家統計局將於30日公布4月製造業採購經理人指數（PMI），市場關注在3月重返擴張區間後，4月數據是否延續擴張動能。分析預期，隨3月集中復工效應消退，加上中東局勢推升原材料與能源成本壓力，製造業景氣或現溫和回落，恐跌回50以下收縮區間。
據大陸國家統計局數據，大陸3月製造業PMI為50.4，較上月回升1.4，時隔兩個月重返榮枯線以上，並且來到近一年高點。第一財經引述東方金誠首席宏觀分析師王青分析指，3月PMI回升主要受春節錯期效應反轉帶動，屬季節性反彈，同時出口表現、政策逐步顯效及基建投資增速上揚均提供支撐。
展望走勢，王青預測，4月製造業PMI可能出現一定幅度回落，或降至49.6左右。王青指出，過去十年數據顯示，剔除極端年份後，4月PMI平均回落約0.5，主因為3月集中復工後，4月生產經營回歸常態節奏。
王青指，今年大陸穩增長政策前置發力，基建投資及高技術製造業仍維持較快增長，將支撐4月景氣，短期PMI走勢取決中東戰事、出口韌性及房地產與政策力度。
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